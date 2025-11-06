데브올컴퍼니 ‘청구스’, 효성에프엠에스와 업무제휴계약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CMS 자동이체 통합결제 지원…사용자 편의성 강화 초점

비즈니스 청구 자동화 솔루션 '청구스'를 운영하는 데브올컴퍼니가 국내 1위 CMS(자동이체) 서비스 제공업체 효성에프엠에스와 업무제휴계약을 체결했다. 이번 협약으로 청구스 이용 고객은 CMS 자동이체 기능을 새롭게 연동해 보다 효율적인 결제 관리 환경을 구축할 수 있게 됐다.

제휴의 핵심은 청구스 내에서 자동이체 신청부터 관리, 미수금 처리까지 모든 과정을 한 번에 처리할 수 있도록 기능을 통합한 데 있다. 이를 통해 정기 결제나 회비 관리 등 반복적인 수금 업무를 수행하는 기업은 인력 투입을 줄이고 수금 누락을 방지할 수 있다.

청구스는 세금계산서, 현금영수증, 카드 결제에 더해 CMS 자동이체까지 지원하며 결제 방식을 완전 통합했다. 고객이 어떤 방식으로 대금을 지급하든 청구스 내에서 모든 내역을 확인하고 처리할 수 있다.

특히 정기 결제나 회비 관리 등 자동 수금이 필요한 사업자는 CMS 기능을 통해 미수금 누락을 최소화하고 수납 효율을 높일 수 있다. 또한 여러 결제 채널을 따로 관리할 필요 없이 대시보드에서 전체 수납 현황을 통합 파악할 수 있어 정산과 재무 보고 절차가 간결해졌다.

효성에프엠에스는 안정적인 금융 인프라와 시스템 운영 경험을 기반으로 청구스 이용 고객이 안심하고 자동이체 서비스를 사용할 수 있도록 기술 지원을 강화할 예정이다.

데브올컴퍼니 이장규 대표는 "청구스는 세금계산서 발행, 현금영수증 처리, 카드 결제 연동 등을 통해 복잡한 청구 업무를 간소화해왔다"며 "효성에프엠에스와의 연동은 통합 결제 관리 체계의 완성 단계를 의미한다"고 말했다.





데브올컴퍼니는 이번 협약을 계기로 서비스 품질과 기능을 지속 개선해 기업용 청구 관리 시장 내 통합 결제 솔루션 경쟁력을 높인다는 방침이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

