"5만원 쓰고 2000만원 당첨금"…상생소비복권 당첨 발표

2차 행사 오는 9일까지 진행

중소벤처기업부가 '상생소비복권' 당첨 결과를 6일 공개했다.

당첨자는 총 2025명으로 상생페이백 누리집을 통해 이날 공개됐다. 당첨자에겐 개별 알림톡을 통해 당첨 사실을 알린다. 1등 10명은 2000만원, 2등 50명은 200만원, 3등 600명은 100만원, 4등 1365명은 10만원으로 총 10억원 규모의 당첨금이 지급된다.

1등 당첨자는 비수도권 지역에서 5만원 이상 소비실적이 있는 응모자 중에서 선정했다. 당첨이 확정된 국민에게는 오는 7일 중으로 디지털온누리상품권을 순차적으로 지급할 예정이다.

2차 상생소비복권은 지난달 29일부터 오는 9일까지 진행 중이다. 국가단위 할인축제 코리아 그랜드 페스티벌의 일환으로 진행한다. 기존 참여자도 행사기간 동안 정해진 소비처에서 5만원 이상 카드 결제한 금액만 있으면 자동으로 응모가 진행된다.

2차 상생소비복권 혜택은 1차보다 더욱 확대됐다. 1등 20명 2000만원, 2등 40명 200만원, 3등 1140명 100만원, 4등 3800명 10만원으로 총 5000명에게 20억원 규모의 혜택이 돌아간다.





상생소비복권은 전통시장 및 소상공인 매장에서의 카드결제액을 기준으로 자동 응모되는 소비 촉진 이벤트다. 지역상권에 활기를 불어넣고, 당첨금은 다시 소상공인 매장으로 돌아가는 '착한 소비 선순환 구조'를 목표로 운영되고 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

