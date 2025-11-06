맘다니를 승리로 이끈 지지층은?…'저소득층·유색인종'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

WSJ 선거결과 분석

임대료 동결 공약으로 뉴욕세입자 지지 얻어

조란 맘다니(34)의 뉴욕시장 당선을 이끈 핵심 지지층은 저소득층과 유색인종 유권자였다.

조란 맘다니 뉴욕시장 당선인이 5일(현지시간) 미국 뉴욕 퀸즈에 위치한 유니스피어 앞에서 기자회견을 열고 있다. 로이터연합뉴스

월스트리트저널(WSJ)은 5일(현지시간) 뉴욕 인구통계 자료와 선거 결과를 분석한 결과 맘다니 뉴욕시장 당선인이 특정 유권자층에서 압도적인 지지를 얻었다고 보도했다.

맘다니 당선인의 승리를 이끈 핵심 지지층의 하나가 뉴욕의 세입자들이었다. 맘다니 당선인은 세입자 유권자들 사이에서 경쟁 상대인 앤드루 쿠오모 후보를 24%포인트 이상 앞섰다. 주택 임대료가 급등한 할렘과 플랫부시 등에서도 지지율이 10%포인트가량 높았는데, 이는 그가 내세운 '임대료 동결' 공약의 영향으로 풀이된다. 그는 뉴욕시가 관리 권한을 가진 '임대료 안정화 아파트'의 임대료를 동결하겠다고 약속했다.

맘다니 당선인은 저소득층 유권자 사이에서도 뚜렷한 우위를 보였다. 뉴욕시의 중위소득이 9만3400달러(약 1억3460만원)인데, 그는 연소득 5만 달러(약 7200만원) 이하 지역에서 쿠오모 후보를 9%포인트 이상 앞섰다. 지난 6월 민주당 예비선거에서는 쿠오모 후보가 저소득층 유권자 사이에서 54% 대 46%로 앞섰지만, 본선에서는 표심이 완전히 뒤집혔다.

이 같은 변화는 빈곤율이 25%를 웃도는 브롱크스 지역에서도 두드러졌다. 예비선거에서 쿠오모 후보가 우세했던 브롱크스 대부분 지역이 본선에서는 맘다니 당선인에게 표를 몰아줬다.





유색인종 유권자들의 지지도 결정적이었다. 그는 흑인 다수 지역에서 약 30%포인트, 히스패닉 다수 지역에서 20%포인트 이상 쿠오모 후보를 앞섰다. 쿠오모 후보가 선거 기간 흑인 교회를 찾아 표심 공략에 나섰지만, 이들의 마음을 돌리는 데 실패했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

