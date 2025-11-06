동해시, 발한지구 공영주차장서 '놀토오삼, 바란 앵콜' 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동해 발한지구 도시재생 축제, 뜨거운 요청에 앵콜 개최

8일 갤러리바란 공영주차장 일원서 오삼불고기·AI 체험

강원도 동해시가 오는 8일 오후 3시부터 7시까지 갤러리바란 인근 공영주차장에서 발한지구 도시재생사업의 일환으로 지역 상권재생을 위한 특별 행사 '놀토오삼, 바란 앵콜!'을 개최한다고 6일 밝혔다.

'놀토오삼, 바란 앵콜' 포스터. 동해시 제공

동해시는 지난 6월 두 차례에 걸쳐 추진된 발한지구 도시재생사업 축제를 성공적으로 마무리한 이후, 시민들의 기대와 요청에 부응해 그 연장선으로 이번 앵콜 행사를 준비했다.

이번 행사에서는 동해 묵호항의 대표 먹거리 '오삼불고기'를 중심으로 AI 체험존, EDM 공연 등 다양한 프로그램이 마련된다.

행사이름인 '놀토오삼 바란'은' 노는 토요일, 오삼불고기 파티'의 뜻으로, 축제 현장에서는 주민협의체에서 준비한 '오삼불고기'와 다양한 로컬 먹거리를 만나볼 수 있다. 행사 수익금은 지역사회의 상생을 위해 기부될 예정이다.

또한, AI 기술을 활용한 체험존도 주목할 만하다. 행사현장을 방문한 시민들은 가족 및 지인들과의 사진을 AI 기술로 재구성해 영상으로 제작하거나, 본인의 얼굴을 AI 캐리커처로 제작하는 특별한 체험을 할 수 있다. 동해시는 이를 통해 시민들의 참여와 만족도를 높이고, 입소문을 통한 관광 홍보 효과를 기대하고 있다.

동쪽바다 중앙시장을 비롯한 지역 상가와 연계한 이벤트도 눈길을 끈다. 행사 당일 3만원 이상 구매 영수증을 가져오면, 도시재생 기념품을 받을 수 있다. 이를 통해 방문객들이 인근 상권에서 소비를 유도하도록 기획됐다.





정하연 도시정비과장은 이번 행사의 기획 목적에 대해 "한때 우리 지역의 경제와 문화 중심지였던 발한지구가 오랜 침체기를 겪으면서 상권뿐만 아니라 공동체로서의 활력도 많이 약화됐다"며 "무엇보다 도시재생사업의 일환으로 진행되는 놀토오삼, 바란 앵콜!은 주민 주도형이라는 점을 강조하며, 이를 바탕으로 지역 상권을 재생하고, 과거 발한지구의 활기를 다시 불러오고자 한다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

