HJ중공업, 4만5000㎥급 LPG·암모니아 운반선 개발… 로이드선급 '통과'

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.06 10:46

친환경 선박·에너지 운반 기술 개발 박차

HJ중공업이 새로운 4만5000㎥급 LPG·암모니아 운반선 개발에 성공했다.


HJ중공업은 영국 로이드선급(Lloyd's Register)으로부터 4만5000㎥급 중형 LPG·암모니아 운반선에 대한 기본설계승인(Approval in Principle)을 획득했다고 6일 알렸다.


HJ중공업이 기존 3만8000㎥급 LPG(액화석유가스) 운반선과 8만8000㎥급 초대형 암모니아 운반선에 이어 4만5000㎥급 LPG·암모니아 운반선 개발을 완료하면서 세계시장 변화에 실시간 대응할 수 있는 다양한 가스 운반선 선형을 확보하게 됐다.


전 세계적으로 가스 운반선 수요가 증가하고 시장 트렌드에 맞는 새로운 선형 개발 필요성이 대두되자 HJ중공업과 로이드선급은 지난 7월 LPG·암모니아 운반선 공동개발 프로젝트 추진 업무협약을 맺고 약 4개여월간 연구개발 활동에 집중해 왔다.

HJ중공업과 로이드선급 간 AiP 수여식이 진행되고 있다.
HJ중공업은 LPG와 암모니아를 안전하고 효율적으로 운송할 수 있는 최신 중형급 선형 개발과 구조 최적화, 저온 강재를 적용한 타입(TYPE)-A 탱크 설계 등을 수행했다. 로이드선급은 해당 선박과 탱크에 대한 설계 적합성 검증과 구조 안전성 평가를 완료한 뒤 기본설계승인(AIP)을 발급했다.


선박의 주요 제원은 전장 190m, 폭 30.6m로 화물창 용적은 4만5000㎥에 달한다. 프로판, 부탄 등 LPG와 암모니아, 염화비닐모노머(VCM)를 포함한 다양한 액화가스를 적재할 수 있도록 개발해 선주의 운항 유연성에 탄력적으로 대응하게 됐다.


HJ중공업은 암모니아 독성과 부식성을 고려해 누출 감지 및 자동 환기 제어 기술과 균열 발생을 최소화할 수 있는 저온 강재를 적용하는 등 고도의 안전 설계를 구현했다. 로이드선급의 엄격한 기술·안전 기준은 물론 LPG·암모니아 운반선의 건조와 장비에 관한 국제 규정(IMO IGC Code) 역시 모두 충족한다.


HJ중공업은 이번 LPG·암모니아 운반선뿐 아니라 메탄올 추진선과 이중연료 선박, 수소선박, 암모니아 추진선 개발 등 친환경 선박에 대한 지속적인 연구개발을 통해 기술력을 강화하고 있다. 해운산업의 패러다임 변화와 발주 수요에 대비한다는 복안이다.


HJ중공업 관계자는 "세계적으로 명망높은 로이드선급으로부터 기본설계승인을 획득해 설계 역량과 기술력을 다시 입증했다"며, "지속적인 연구개발을 통해 기술적 경쟁우위를 확보해 탈탄소·친환경 선박 시장을 적극 공략하겠다"고 힘줬다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

