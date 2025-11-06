일·생활 균형 문화 확산 선도 대전교통공사,'여가친화기업 인증' 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직원 중심 근무 환경 혁신·워라밸 문화 확산

대전교통공사 본사(사진=대전교통공사 제공)

일·생활 균형 문화 확산을 선도하고, 직원 중심의 복지경영을 강화한 대전교통공사가 '2025년 여가친화기업 인증'을 신규로 취득했다.

'여가친화기업 인증'은 근로자가 일과 삶의 균형을 이루며 여가활동을 적극적으로 누릴 수 있도록 관련 제도를 모범적으로 운영하는 기관과 기업에 수여되는 제도다.

대전교통공사는 '일터에 활력을, 삶에 여유를!'이라는 여가 친화 실천 슬로건 아래, 일하기 좋은 회사를 만들기 위한 직원 중심의 근무 환경 혁신과 워라밸 문화 확산에 힘써왔다.

특히, ▲금요일에 0.5일 근무가 가능한 주 40시간 선택적 근로시간제 도입 등 다양한 유연근무제 시행 ▲사내 소통공간 전면 리모델링 및 여가 시설 개선 ▲근태처리 해설서 제작배부 및 사용자 중심 휴가 신청 방법 개선 등 여가 제도 활용 독려 ▲직원 포트락, 원데이클래스 등 여가문화 프로그램 운영 및 사내 동호회 지원 확대 ▲가족 친화 복지제도 강화 등 다양한 일·생활 균형 제도를 지속적으로 개선하고 직원에게 확산시키려 한 점이 높이 평가됐다.





연규양 사장은 "이번 여가친화기업 인증은 직원의 일과 삶의 균형을 위해 공사의 지속적인 노력이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 직원들이 즐겁게 일하고 시민에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 조직문화를 만들겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

