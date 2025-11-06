본문 바로가기
헥토이노베이션, 분기 최대 실적 경신…매출 956억

유현석기자

입력2025.11.06 10:18

IT 정보 서비스 기업 헥토이노베이션이 역대 최대 분기 실적 경신 기록을 이어간다.

헥토이노베이션, 분기 최대 실적 경신…매출 956억
헥토이노베이션은 2025년 3분기 연결기준 ▲매출 956억원 ▲영업이익 147억원을 기록했다고 6일 잠정 실적 공시를 통해 발표했다. 이는 전년 동기 대비 각각 19.2%, 5.4% 증가한 수치다.


헥토이노베이션은 기존 사업의 안정적 성장을 통해 창사 이래 최초로 별도기준 분기 매출 300억원을 돌파했다. 핀테크·헬스케어 부문 등 자회사의 실적 호조로 2분기에 이어 분기 최대 실적을 새롭게 썼다.


헬스케어 부문은 폭발적인 성장과 수익성 개선으로 호실적을 견인했다. 자회사 헥토헬스케어는 3분기 누적 매출 644억원을 달성하며 2024년 연간 매출(608억원) 규모를 올해 3분기에 이미 넘어섰다.


헥토헬스케어는 2024년 3분기 이후 분기 평균 13.7%의 성장률을 기록 중이다. 주력 제품인 프리미엄 유산균 '드시모네'의 온·오프라인 유통 채널 확대와 여성 유산균, 키 성장 건강기능식품 등으로 포트폴리오를 지속 확장한 전략이 주효했다. 헥토헬스케어는 외부 채널 확장과 자사몰의 견고한 성장을 바탕으로 성장세를 가속화한다는 목표다.


핀테크 부문에서는 자회사 헥토파이낸셜이 수익성 높은 간편현금결제 사업의 신규 고객사 유입 증가와 더불어, 글로벌 매출 확대 및 신규 서비스를 통해 수익성 제고를 실현했다.


헥토이노베이션은 주주가치 제고를 위해 주주환원 실천과 신규 성장 동력 사업화를 적극 실행 중이다. 오는 17일에는 3개년 주주환원계획에 따라 발행주식총수의 1%에 해당하는 자기주식 13만 1246주를 소각할 예정이다.


신규 사업도 가시화되고 있다. 지난 9월 블록체인 지갑 기술 기업 '월렛원(옛 헥슬란트)' 지분 47.15%를 인수하며 웹3, 스테이블코인 관련 신규 사업을 본격화하고 있다. 최근에는 서클의 스테이블코인 전용 블록체인 메인넷 '아크(Arc)의 퍼블릭 테스트넷(public testnet)에 국내 기업 중 유일하게 '지갑' 분야 파트너 기업으로 선정됐다.


이현철 헥토이노베이션 대표는 "기존 사업의 견조한 성장 흐름 속에서도 헥토이노베이션은 새로운 성장 동력을 발굴하기 위해 지속적으로 노력하고 있다"며 "월렛원을 비롯하여 여러 자회사와의 사업 시너지를 바탕으로 신규 사업에 박차를 가하고 지속적 주주환원 실천으로 주주가치 극대화를 위해 힘쓰겠다"고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

