피니아, 국제모빌리티산업전(코아쇼) 통해 델파이 애프터마켓 기술 선보여

글로벌 자동차 부품 제조업체 피니아(PHINIA)는 자사의 대표 브랜드인 델파이(Delphi)의 핵심 기술 및 신제품을 10월 22일부터 24일까지 킨텍스에서 개최된 국제 모빌리티 산업 전시회(KOAA-GTT Show)에서 선보였다.

이번 행사에서 피니아는 고성능 브레이크 시스템, 점화 코일, 센서, EGR 밸브 등 친환경적이고 고효율적인 부품 중심의 다양한 제품 라인업을 공개했다.

오랜 역사와 기술 전문성을 바탕으로 피니아는 차량의 안전성과 주행 성능을 극대화하는 델파이 애프터마켓 솔루션을 개발해왔다. 전시회에서는 경량 설계와 내구성을 겸비한 차세대 바이메탈 브레이크 디스크 등 관람객과 업계 전문가들의 큰 관심을 끈 제품들을 통해 이를 입증했다. 또한, 최신 점화 시스템과 엔진 관리 부품을 통해 기술 혁신을 강조했다.

이와 함께 피니아는 델파이 공식 유통망 확대 전략도 소개했으며, 현장에서 비즈니스 상담을 진행하고 새로운 파트너십을 구축했다. 이러한 노력은 안정적인 공급망을 확보하고 브랜드 신뢰도를 강화하는 데 목적이 있다.





피니아 애프터마켓 담당자는 "국제모빌리티산업전은 자동차 산업의 최신 혁신 트렌드를 한눈에 볼 수 있는 자리다. 당사의 기술력과 품질 경쟁력을 선보일 수 있는 의미 있는 기회였다"고 말하며, "한국 시장에서 신뢰받는 프리미엄 자동차 부품 브랜드로 자리매김하겠다"고 덧붙였다.





