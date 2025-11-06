[2025 여성포럼]장범식 대표 "여성 리더십, 대전환의 시대를 이끈다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아시아경제 ‘2025 여성리더스포럼’ 개막

대전환 속 여성 리더십 새 방향 모색

"섬세한 통찰과 포용적 리더십이야말로 혼란의 시대를 이끌 가장 강력한 힘입니다."

장범식 아시아경제 대표가 6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 여성리더스포럼'에 참석, 개회사를 하고 있다. 2026.11.6 조용준 기자

6일 오전 서울 소공동 롯데호텔 크리스탈볼룸에서 열린 '2025 여성리더스포럼' 개막식에서 장범식 아시아경제 대표는 대전환의 시대, 여성리더십을 이같이 정의하며 포럼의 시작을 알렸다.

장 대표는 "산업, 기술, 환경, 인구 등 모든 영역이 급격히 변하는 대전환의 시대를 맞이했다"며 "이 거대한 변화의 물결을 이끌 주체는 여성리더십"이라고 강조했다.

이어 "오늘 함께한 한 분, 한 분이 대한민국의 새로운 미래를 만들어갈 대전환의 리더"라며 "이번 포럼이 세대와 분야를 넘어 지혜와 경험을 나누는 연대의 장이 되길 바란다"고 밝혔다.

장 대표는 또 "아시아경제는 여성 리더십이 개인의 성장에 그치지 않고 기업과 사회의 혁신으로 확장될 수 있도록 언론의 책임을 다하겠다"며 "여러분의 도전과 여정에 든든한 동반자가 되겠다"고 덧붙였다.

장범식 아시아경제 대표와 원민경 성평등가족부 장관, 이인선 국회 성평등가족위원회 위원장, 오세훈 서울시장, 주형환 저출산고령사회위원회 부위원장을 비롯한 주요내빈 및 연사들이 6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 여성리더스포럼'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 2025.11.6 강진형 기자

이날 개막식에는 원민경 성평등가족부 장관, 이인선 국회 성평등가족위원회 위원장, 오세훈 서울특별시장, 주형환 저출산고령사회위원회 부위원장, 권창준 고용노동부 차관 등 주요 인사들이 참석해 축하의 뜻을 전했다.

올해 포럼 주제는 '여성, 대전환을 주도하라(Women Leading the Great Transition)' 기조연설은 안네 카리 한센 오빈 주한 노르웨이 대사가 맡았으며, 이어 유명희 서울대 국제대학원 객원 교수, 문애리 한국여성과학기술인육성재단 이사장, 이연수 NC AI 대표 등 각계 여성 리더들이 연사로 나서 변화의 시대를 이끌 리더십의 방향을 모색한다.

이번 포럼은 인공지능과 기술혁신, 인구 변화, 환경 위기 등 대전환의 흐름 속에서 '여성 리더십'의 역할과 방향을 재정의하기 위해 마련됐다.





현장에는 산업계, 학계, 공공기관 관계자 등 300여 명이 참석해, 여성 리더십이 국가 경쟁력의 핵심 동력임을 확인했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

