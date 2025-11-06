루닛, 볼파라와 'Lunit' 브랜드로 통합…AI 혁신기업 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의료 인공지능(AI) 기업 루닛은 지난해 인수한 '볼파라 헬스 테크놀로지(볼파라)'를 하나의 'Lunit' 브랜드로 통합하고, 글로벌 AI 암 진단 및 치료 생태계 구축에 나선다고 6일 밝혔다.

루닛 리브랜딩 디자인. 루닛

이번 브랜드 통합은 루닛과 볼파라 양사의 전문성을 결합해 검진-진단-위험 평가-영상 분석-환자 케어 등 암 치료 전주기에 걸친 조기 진단과 정밀 치료 서비스 제공을 목표로 한다.

루닛은 브랜드 통합 효과를 제고하기 위해 글로벌 사업 조직을 재편한다. 뉴질랜드에 본사를 둔 볼파라의 모기업 'Volpara Health Technologies'는 '루닛 인터내셔널(Lunit International)'로 사명을 변경하고, 오세아니아, 아시아, 유럽, 중동 등 미주 대륙을 제외한 글로벌 영업을 담당한다. 또한 볼파라의 미국 자회사로서 북미 사업을 담당하던 Volpara Health는 '루닛 아메리카(Lunit Americas)'로 새 출발하며, 북미 및 중남미 세일즈를 전담한다. 두 회사는 각각 루닛의 자회사와 손자회사로 편입되어 글로벌 영업 활동 및 시장 확대에 집중할 계획이다.

이와 함께 루닛 본사의 글로벌 세일즈 인력을 두 자회사로 이동 배치해 해외 매출 성장을 극대화하고, 루닛 본사는 AI 기술의 연구개발(R&D) 혁신과 신제품 개발에 집중하도록 역할을 분담해 조직별 전문성을 강화할 예정이다.

루닛은 브랜드 통합에 이어 리브랜딩 디자인을 공개했다. 통합 루닛 로고는 블랙, 화이트, 청록 등 세가지 컬러를 사용하며, 히트맵(Heatmap)과 노드(Node) 패턴에 새로운 디자인 요소를 적용함으로써 암 정복에 대한 확고한 의지를 반영했다.

특히 루닛 인사이트와 루닛 스코프 솔루션에서 표현되는 히트맵에 착안해 컬러 패턴을 새로 디자인했으며, 이를 통해 루닛의 기술력이 암 조기 발견과 정밀 치료로 이어지는 희망을 표현했다. 또한 서로 연결된 형태로 구성된 루닛 노드 패턴은 혁신 뒤에 숨은 양사 통합 조직의 결속력과 글로벌 파트너십과의 협력을 강조했다.

서범석 루닛 대표는 "이제 루닛이라는 하나의 이름으로 'AI를 통한 암 정복'의 미션을 실현해 나갈 것"이라며 "이번 브랜드 통합을 통해 의료진과 환자들에게 새로운 진료 및 치료 경험을 선사하는 AI 혁신기업으로 한 단계 도약하겠다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

