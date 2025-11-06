금산군, 노인맞춤돌봄사업 수행인력 '힐링 프로그램' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마음 휴식과 재충전 시간 가져

사진=금산군 제공

금산군이 5일 노인맞춤돌봄사업 수행인력을 위한 '힐링 프로그램'을 열었다.

이날 프로그램은 진산애행복누리센터에서 노인맞춤돌봄사업 수행인력 100명을 대상으로 '쉼 그리고 회복' 힐링 프로그램을 진행했다.

이번 프로그램은 수행인력의 정서적 회복과 직무 만족도를 높여 지속 가능한 돌봄 환경을 조성하고 지역사회 내 돌봄서비스의 질적 향상을 도모하기 위한 역량 강화 노력의 하나로 추진됐다.

특히, 어르신들의 돌봄을 위해 현장에서 헌신하는 수행인력의 정서적 안정을 돕고 재충전하는 시간을 마련했다.

행사는 명욱 강사의 힐링 특강 '마음 치유 시간'과 감성적인 음악으로 위로와 공감을 전하는 힐링 콘서트가 이어졌다.

사진=금산군 제공

또한 참여자들이 직접 체험하며 힐링할 수 있는 프로그램으로 나의 색을 담은 인생 컷 및 각자의 개성을 표현하는 포토타임, 천연염색을 통해 힐링을 느끼는 시간 등이 진행돼 큰 호응을 얻었다.





김미영 주민복지지원과 담당자는 "노인맞춤돌봄 수행인력은 어르신들의 일상 돌봄을 위해 항상 현장에서 애쓰는 분들"이라며 "힐링 프로그램을 통해 마음의 휴식과 재충전의 시간을 가지고 더 건강하고 지속적인 돌봄서비스를 이어가길 바란다"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

