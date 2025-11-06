“놀며 배우는 유치원·어린이집”… 부산교육청, 영유아·학부모 600명 ‘전통놀이한마당’ 개최

부산시교육청은 오는 7일 오후 3시 동서대학교 민석스포츠센터 체육관에서 영유아학교 선도기관 소속 영유아와 학부모 등 600여명이 참여하는 '전통놀이한마당'을 개최한다. 부산교육청 관계자는 "이번 행사는 선도기관 간 협력과 교육·보육 통합의 실질적 효과를 확인할 수 있는 자리"라며 "부모와 아이가 함께 즐기는 놀이 중심의 통합 교육문화를 확산시킬 것"이라고 말했다. 김석준 교육감은 "영유아와 학부모가 함께 전통놀이를 체험하며 소통하는 뜻깊은 시간이 될 것"이라며 "부산 유아교육과 보육이 함께 성장하는 '부산형 유보통합' 실현을 위해 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

7일 동서대서 세발자전거·딱지치기 등 전통놀이 체험



부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 7일 오후 3시 동서대학교 민석스포츠센터 체육관에서 영유아학교 선도기관 소속 영유아와 학부모 등 600여명이 참여하는 '전통놀이한마당'을 개최한다.

이 행사는 유치원과 어린이집이 함께 어울려 배우고 즐기는 '부산형 유보통합' 실현의 현장형 프로그램으로 마련됐다.

참가자들은 세발자전거 달리기, 림보, 줄다리기 등 협동놀이와 딱지치기, 투호, 널뛰기 등 전통놀이를 함께 즐기며 소통의 시간을 갖는다.

영유아학교 선도기관은 부산시교육청이 지난해 8월 공모를 통해 지정한 유치원 3곳(노아·큰별·한신)과 어린이집 3곳(대연·소담·한아름) 등 총 6곳이다.

이들 기관은 유보통합의 지역 거점 역할을 맡아 ▲충분한 이용시간과 일수 보장 ▲교사 대 영유아 비율 개선 ▲맞춤형 교육·보육 프로그램 강화 ▲교사 전문성 향상 등 4대 상향평준화 과제를 추진 중이다.

부산교육청 관계자는 "이번 행사는 선도기관 간 협력과 교육·보육 통합의 실질적 효과를 확인할 수 있는 자리"라며 "부모와 아이가 함께 즐기는 놀이 중심의 통합 교육문화를 확산시킬 것"이라고 말했다.





김석준 교육감은 "영유아와 학부모가 함께 전통놀이를 체험하며 소통하는 뜻깊은 시간이 될 것"이라며 "부산 유아교육과 보육이 함께 성장하는 '부산형 유보통합' 실현을 위해 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

부산시교육청.

