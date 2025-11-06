본문 바로가기
정보보호 공시 검증 결과…통신·플랫폼 40개사 중 21곳 '수정공시' 판정

박유진기자

입력2025.11.06 12:00

과기정통부·KISA, 투자·인력 현황 불일치 기업에 보완 요구
11월 14일까지 수정공시…미이행 시 과태료 부과
"공시 신뢰성 높여 기업 보안투자 확대 유도"

정보보호 공시 검증 결과…통신·플랫폼 40개사 중 21곳 '수정공시' 판정
과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 정보보호 공시의 신뢰성과 투명성 강화를 위해 실시한 '2025년도 정보보호 공시 검증' 결과를 확정했다고 6일 밝혔다.


이번 검증에서 통신·플랫폼 분야 주요 기업 40곳 중 21개 기업이 공시 내용 일부를 수정해야 하는 것으로 나타났다. 올해 8월부터 11월까지 3개월간 진행된 이번 검증은 국민 생활과 밀접한 서비스를 제공하는 통신 및 플랫폼 기업 40곳을 대상으로 실시됐다.


과기정통부와 KISA는 각 기업이 공시한 정보보호 투자 및 인력 현황과 보안 인증·점검 내역 등을 실제 현황과 대조해 일치 여부를 면밀히 검증했다.


검증 과정에는 회계·감리 등 전문성을 갖춘 '공시 검증단'이 참여했으며, 이후 외부 전문가들로 구성된 '정보보호 공시 심의위원회'가 검증 결과를 종합 심의했다. 심의위는 투자액과 인력 등 주요 항목의 오차율과 증감률이 5% 이상인 경우를 기준으로 삼아, 21개 기업을 수정공시 대상으로 확정했다.


수정공시 대상 기업들은 오는 14일까지 정보보호 공시 종합포털을 통해 보완된 자료와 사유서를 제출해야 한다. 기한 내 수정공시를 이행하지 않을 경우, '정보보호산업의 진흥에 관한 법률'에 따라 최대 1000만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.


과기정통부는 이번 심의 결과를 토대로 공시 제도의 신뢰성을 높이고, 검증 대상을 단계적으로 확대할 계획이다. 또 기업들이 자체적으로 공시 오류를 예방할 수 있도록 가이드라인 개선과 교육·컨설팅 지원을 병행할 예정이다.


최우혁 과기정통부 네트워크정책실장은 "사이버보안에 대한 사회적 관심이 커지는 상황에서 정보보호 공시는 국민에게 신뢰받는 정보 제공 수단이자 기업 보안투자를 유도하는 핵심 장치"라며 "투명성과 실효성을 높여 국민이 안심할 수 있는 정보보호 환경을 만들겠다"고 밝혔다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

