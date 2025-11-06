"폐허에서 세계로"…한국공학한림원, '광복 80주년 산업기술유산 80선' 발간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경부고속도로에서 누리호까지… 산업기술이 쓴 대한민국의 역사

대한민국 기술혁신의 80년 발자취가 한 권의 책으로 엮였다.

한국공학한림원(NAEK)은 광복 80주년을 기념해 산업화 이후 국가 발전과 국민 삶의 질 향상에 기여한 기술들을 선정한 '산업기술유산 80선'을 발간했다고 6일 밝혔다.

책 표지 이미지. 한국공학한림원 제공

AD

이 책은 산업통상자원부와 함께 추진한 '기술, 삶이 되다' 프로젝트의 결과물로, 전쟁의 폐허에서 세계 기술 강국으로 도약한 대한민국의 80년 산업기술사를 집대성했다.

한림원은 한승헌 연세대 교수를 위원장으로 한 선정위원회를 꾸려 전기전자, 기계, 건설환경, 화학생물, 재료자원, 컴퓨팅, 바이오메디컬 등 7개 분과의 전문가 검토를 거쳤다. 기술적 성과뿐 아니라 사회·경제적 파급력, 국민 생활 향상, 역사적 상징성 등을 종합적으로 고려해 시대별로 균형 있게 선정했다.

1950~60년대에는 삼척시멘트 공장, 나일론 스트레치사, 경부고속도로, 진공관식 라디오 'A-501' 등이 포함됐다. 산업화의 초석을 다진 기술들로, 자립의 기반을 마련한 시기였다.

1970~80년대는 포항제철 고로 1기, 포니 자동차, 서울지하철 1호선, 전자식 전화교환기(TDX), 4M·16M DRAM, 한탄바이러스 백신 등 '한강의 기적'을 이끈 중화학·전자·의료 혁신이 대거 이름을 올렸다.

1990~2000년대에는 코드분할다중접속(CDMA) 상용화, 아래아한글 개발, 인천국제공항 개항, 조선해양플랜트 세계 1위 달성, CMOS 이미지센서 상용화가 선정됐다. 기술 강국으로의 도약과 소프트웨어 주권 확립을 상징하는 성과들이다.

가장 최근의 2010~2020년대에는 고대역폭 메모리(HBM), 누리호 발사체, 하이니켈 양극재, 국산 초거대언어모델 '소버린'이 포함됐다. 반도체·우주·AI 등 미래 산업의 주도권을 확보한 성과로 평가된다.





AD

윤의준 회장은 "무(無)에서 유(有)를 창조한 대한민국 기술 도전의 역사가 이번 80선에 응축돼 있다"며 "위기마다 공학기술인의 집념이 불가능을 가능케 한 사례를 후대에 전하는 데 큰 의미가 있다"고 말했다. 그는 또 "이 기록은 AI, 탄소중립, 우주개척 등 새로운 도전의 시대에 우리 기술이 지속적으로 세계를 선도할 이정표가 될 것"이라고 강조했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>