파주시, '조리 파크골프장' 경기도 공모 선정…도비 6억9000만원 확보

경기 파주시는 경기도에서 추진하는 '2026년 공공체육시설 조성 지원' 공모사업에 '조리 파크골프장 조성사업'이 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번 공모사업 선정으로 총사업비 23억원 중 도비 6.9억원을 확보했으며, 조리읍 봉일천리 일원에 9홀 규모의 산악형 파크골프장을 조성하고 진입도로를 개설할 계획이다.

파주시는 지난 10월, 토지 소유자와 부지 기부채납 협약을 체결하며 사업 기반을 마련했다. 또한 지난 9월부터 도시관리계획(체육시설) 결정 용역이 진행 중이며, 2025년 상반기 실시계획인가 완료 후 2026년 7월 착공, 12월 준공, 2027년 3월 개장을 목표로 행정절차를 추진하고 있다.

이번 공모사업 선정과 도비 지원 확정으로 지역 현안 사업 추진에 한층 속도가 붙을 것으로 기대된다.





김경일 파주시장은 "조리 파크골프장 조성을 통해 시민 누구나 어울리고 소통할 수 있는 생활체육 기반 시설을 확대해 시민의 여가 활동과 삶의 질을 높이기 위해 최선을 다하겠다"라며 "경기도 재원 확보를 계기로 사업 추진에 더욱 속도를 내겠다"고 밝혔다.





