파주시, '평화경제특구 유치염원 걷기대회' 8일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 파주시는 평화경제특구 조성을 위한 추진 단계를 차근차근 밟아나가는 가운데 시민 공감대 확산을 위해 '평화경제특구 유치 염원 걷기대회'를 오는 8일 개최한다고 6일 밝혔다.

'평화경제특구 유치 염원 걷기대회' 포스터. 파주시 제공

AD

이번 행사는 12시부터 17시까지 진행되며, 개회식은 15시 문산천 노을길 광장(문산읍 내포리 76-85)에서 열린다.

파주시가 주최하고 파주시민포럼에서 주관해 진행되는 이번 행사는 김경일 파주시장과 시민 약 500명이 참석해 문산천 노을길을 따라 약 4.5㎞의 구간을 걷는 대회가 진행된다.

'평화경제특구' 유치에 관심이 있는 파주시민이라면 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 걷기대회 외에도 지역 예술인들의 특별공연 등 다채로운 볼거리가 준비되어 있다.

김경일 파주시장은 "이번 걷기대회가 파주 평화경제특구 유치를 위한 시민들의 염원을 함께 나누는 소중한 자리가 되기를 바란다"라고 말했다.

파주시는 '100만 자족도시' 달성을 위한 핵심 사업으로 평화경제특구 조성을 추진 중이다. 평화경제특구가 파주에 조성되면, 대규모 산업단지 및 관광특구 개발이 가능해져 파주와 경기 북부 지역의 경제 발전은 물론, 대한민국 경제 성장에도 크게 기여할 것으로 기대된다.





AD

또한, 파주시는 지난 9월 시민들과 함께한 학술 토론회(심포지엄)를 시작으로 이번 걷기대회 이후 내년 1월 '비전선포식'까지, 평화경제특구 유치의 필요성을 알리고 시민들의 이해를 높이기 위한 다양한 홍보활동을 지속적으로 펼쳐 나갈 예정이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>