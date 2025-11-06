박지원, 징역 2년 구형에 "왜 20년 하지? 쏘폭 마시고 집으로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박지원 더불어민주당 의원이 4일 서울 서초구 내곡동 국가정보원에서 열린 국회 정보위원회 국정원에 대한 국정감사에 참석하며 김희수 국정원 기획조정실장과 대화를 나누고 있다. 2025.11.4 김현민 기자

박지원 더불어민주당 의원이 서해피격 사건관련 검찰이 징역 2년을 구형하자 분노했다.

박 의원은 5일 자신의 페이스북에 "왜 20년 구형하지 고작 2년?"이라며 운을 뗐다. 그는 "최후진술에서 1시간 격정을 토했다. 저는 40여년 정치인생 중 25년을 서초동에서 보냈다"면서 "대북송금특검에서 20년 구형에도, 보해저축은행에서 3천만원 받았다고 1심 무죄, 2심 우병우 민정수석에 의해서 집유 2년, 대법에서 우병우가 항소심 유지해서 박지원 의원직 박탈하자는 MB(이명박 전 대통령)지시를 대법원에 요청했지만 박병대 대법관 행정처장이 배척, 무죄가 됐다"고 했다.

박 의원은 "박병대 대법관님은 제 은인이고 우병우 지시따른 고법부장 이름은 밝히지 않겠다"면서 "박지원이 3천만원, 국정원 삭제지시? 자존심이 상한다"고 했다. 이어 "국정원 감사에서 지시사실없고 삭제되었다는 문건 그대로 국정원에 있다고 한다. 감사원(과) 검찰의 조작을 열변했다"면서"25년 서초동 고객! 'XXX'에서 수육에 쏘폭마시고 집으로 간다. 감사원(과) 검찰 당신들이 갈 곳은 지옥"이라고 했다.





같은 날 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 서훈 전 청와대 국가안보실장과 박지원 전 국가정보원장, 서욱 전 국방부 장관, 김홍희 전 해양경찰청장, 노은채 전 국정원장 비서실장의 결심공판을 열었다. 검찰은 이들 모두에게 실형을 구형했다. 서 전 실장에게는 징역 3년, 박 전 원장에게 징역 2년과 자격정지 2년을 구형했다. 서욱 전 국방부 장관에게는 징역 3년을 선고해달라고 요청했다. 재판부는 다음 달 26일 오후 2시를 선고기일로 지정했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

