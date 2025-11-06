에스투더블유, ‘모의해킹’ 사업 확대 시행

지속적 위협 노출 관리 체계로의 전환 지원

빅데이터 분석 인공지능(AI) 기업 에스투더블유(S2W)는 자사의 사이버 위협 인텔리전스(CTI) 기술 노하우를 총망라한 '모의해킹' 사업을 확대 시행한다고 6일 밝혔다.

최근 서비스형 소프트웨어(SaaS)와 클라우드 컴퓨팅 도입 가속화 등 기업의 정보기술(IT) 환경이 급변하면서, 연 1~2회의 정기 테스트만으로는 끊임없이 변화하는 공격 표면을 방어하기 어렵다는 인식이 확산되고 있어서다.

S2W는 이와 같은 시장의 수요에 부응해 디지털 리스크 프로텍션(DRP)과 공격표면관리(ASM), 위협 인텔리전스(TI) 등을 아우르는 정교하고 고도화된 모의해킹 서비스를 제공하고 있다. 특히, 자체 구축 ASM 솔루션을 통해 공격 표면을 식별하고 다년간의 분석 노하우가 축적된 위험도 판별 알고리즘을 적용함으로써, 고객에게 대처해야 할 내부 자산의 우선순위를 가시적으로 제시한다는 데 강점이 있다는 설명이다. 또한 공개된 취약점을 테스트하는 시스템을 갖추고 있어, 실제 위협 행위자의 공격 시나리오를 기반으로 한 테스트도 진행해 볼 수 있다.

S2W는 모의해킹 사업을 점진적으로 확대해 나가며 IT·금융 분야는 물론 최근 사이버 위협이 급속히 확산되고 있는 산업·운영기술(OT)·공급망 분야의 보안 사고까지 폭넓게 대응한다는 전략이다. 또한 각종 규제 및 사이버보험 심사에서 요구하는 독립적인 보안성 검증 결과를 제공함으로써, 기업의 상시 점검 수요도 충족시킨다는 방침이다.





양종헌 S2W 오펜시브연구팀장은 "모의해킹은 자동 스캐닝으로 발견된 취약점의 실제 공격 가능성을 검증하고 우선순위를 결정하는 실전 기반의 증거를 제공한다는 데 의의가 있으며, 이를 통해 고객은 '공격자가 실질적으로 악용할 수 있는 리스크'에 대한 우선적 대응을 수행할 수 있다"며 "S2W의 모의해킹 사업은 노출 가시화와 실시간 취약점 우선순위화, 대응 자동화 등을 통합해 '지속적 위협 노출 관리(CTEM)' 체계로의 전환을 지원한다는 점에서 차별화된다"고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

