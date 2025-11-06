새마을금고, 3분기 연체율 6% 기록…"연말까지 5%대로 낮출 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3분기부터 본격 가동한 MG자산관리회사 통해 부실채권 적극 매각

올해 말 연체율 5%대 목표…4분기 매각 추진 중

새마을금고는 2025년 말까지 연체율을 5%대까지 낮추겠다는 계획을 6일 밝혔다.

새마을금고의 연체율은 2024년 말 6.81%, 2025년 상반기 8.37% 등 연체율이 상승하는 추세를 보이고 있다.

이에 새마을금고는 올해 부실채권을 적극 매각하고 있으며, 연체율을 대폭 감축해 9월말 연체율은 전년 말과 유사한 수준인 6%대를 기록했다.

새마을금고는 연체율을 낮추기 위해 지난 7월 출범해 3분기부터 본격 가동한 새마을금고자산관리회사(MG AMCO)를 중심으로 부실채권 매각 및 정리 체계를 상시화하고 있다. 캠코·자산유동화·NPL펀드 등 다양한 부실 채권 정리 채널을 구축해 안정적인 건전성 관리 기반도 마련했다.

2025년 말 4분기 현재에도 연말 연체율 5%대 달성을 목표로 계획대로 부실채권 매각을 추진하고 있다.





새마을금고중앙회 김인 회장은 "새마을금고는 서민금융기관으로서 본연의 기능을 다하기 위해 행정안전부와 긴밀히 협조하여 근본적인 체질개선을 추진해 가는 중"이라며 "부실채권 매각 과정에 여러 어려움이 있지만 빠른 시일 이내에 건전성을 회복하고 경영 정상화를 도모하기 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.





