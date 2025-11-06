하나금융그룹, 디지털자산·AI로 금융 대전환 시대 선도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지주 산하 디지털자산 TF 신설 및 AI 핵심 영역으로 AI산업 육성 나서

함영주 회장 "디지털자산과 AI를 양대 축으로 금융의 대전환 이룰 것"

하나금융그룹은 급변하는 기술 환경 속에서 새로운 금융 패러다임을 선도하기 위해 디지털자산과 인공지능(AI)을 양대 축으로, 금융 대전환에 나선다고 6일 밝혔다.

앞서 하나금융그룹은 저성장을 극복하고 새로운 미래성장 동력 확보를 위해 전 관계사가 참여하는 '경제성장전략 TF'를 구축하고 ▲관세피해기업 지원 ▲생산적 금융 ▲포용금융 ▲금융소비자보호 ▲디지털금융 주도 ▲전 국민 자산관리 지원 등 6개 분야에서 전사적 실행계획을 단계적으로 이행하는 '하나 모두 성장 프로젝트'를 추진 중이다.

이번에 디지털자산과 AI 중심 금융 대전환 계획은 '하나 모두 성장 프로젝트' 중 '디지털금융 주도'의 일환으로, 하나금융그룹은 기술과 신뢰를 바탕으로 한 '새로운 금융 생태계' 조성에 앞장선다는 구상이다.

우선 하나금융그룹은 지주 산하에 디지털 전담 조직(TF)을 구성하고 은행, 카드, 증권 등 관계사 간 공동 대응 체계를 구축했다. TF를 중심으로 디지털자산 관련 법제화에 맞춰 상품·서비스·인프라 구축을 신속하게 추진할 방침이다.

이를 통해 스테이블 코인, 가상자산 현물 ETF, 토큰증권(STO)등 디지털자산 분야 발전을 위한 금융기관으로서의 역할을 충실히 이행하는 한편, 금융 소비자들이 믿고 편리하게 관련 상품 및 서비스에 접근할 수 있도록 새로운 금융 생태계 구축을 선도할 계획이다.

특히, 금융기관으로서의 안전성과 신뢰를 바탕으로 스테이블코인 발행 및 준비금 관리, 실생활 연계를 위한 유통망(사용처) 확보, 안전한 보안 체계 확립, AI 기술 연계, 통화·외환 관련 정부 정책 공조 등 기술·산업·정책 전 분야에 걸친 스테이블코인 협력 체계 조성을 우선적으로 실행한다.

하나금융그룹은 국내외 다양한 파트너사와 스테이블코인 발행·유통·관리 등에 대한 PoC 및 연구를 진행해 오며 기술 역량을 축적하고 있으며, 금융 산업에 새로운 기술이 접목되는 과정에서 금융소비자가 피해를 보지 않도록 제도적 측면 외에도 그룹의 우수한 보안 체계와 인프라 등 기술 역량을 최대한 활용하기로 했다.

또한, 그룹의 강점인 외국환·자산관리·기업금융 등을 기반으로 영향력 있는 국내외 파트너들과 협력하여 하나금융그룹만의 경쟁력 있는 사업 모델을 속도감 있게 실현할 계획이다.

이와 더불어 하나금융그룹은 AI를 생산적 금융을 핵심 영역으로 설정해 선도적으로 AI 생태계를 조성해 나갈 예정이다.

앞서 하나금융그룹은 지난 10월 생산적 금융으로의 대 전환 및 포용금융 확대를 위해 2030년까지 5년간 100조원을 투입하는 '하나 모두 성장 프로젝트'를 발표한 바 있다. 이 중 약 84조원이 생산적 금융에 투입되는 가운데 하나금융은 AI를 생산적 금융의 핵심 영역으로 설정했다.

하나금융그룹은 2017년 국내 금융권 최초로 계열사 IT 인프라를 통합한 '통합데이터센터' 운영을 시작, 2018년에는 국내 금융그룹 중 유일하게 AI 독자 연구 조직인 '하나금융융합기술원'을 설립해 AI 내재화를 실행하고 있다.

또한 은행을 비롯 주요 계열사 전반에 AI기술을 접목해 영업현장 위주로 AI활용을 확대하고 있으며 'HAI 상담지원봇', '악성 앱 탐지 AI모형' 등을 출시하며 가시적 성과가 나타나고 있다.

이 밖에도 오는 2026년 1월 시행 예정인 'AI기본법'에 대비해 'AI 거버넌스'를 선제적으로 구축하는 등 AI의 본격적 활용을 위해 박차를 가하고 있다. 스타트업 발굴 및 육성 프로그램인 '원큐 애자일랩'을 통해 다양한 AI 스타트업과의 협업, 대학과 AI 공동연구를 위한 산학협력을 진행했다. 지난 7월에는 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)와 전략적 제휴를 체결하는 등 국내·외 AI 기업과의 전략적 파트너십을 확대해 금융 AI 생태계 조성에 하나금융이 앞장서고 있다.





함영주 회장은 "디지털자산은 향후 금융 시장에서 자본시장과 결제 인프라의 혁신을 이끌 핵심 영역으로, 그룹 차원의 대응 역량을 강화할 것"이라며 "동시에 AI를 기반으로 한 금융 인프라 혁신을 통해 손님 맞춤형 서비스, 리스크 관리, 내부 운영 전반의 효율을 높이는 등 '디지털 자산'과 '인공지능(AI)'의 두 축을 기반으로 디지털 주도의 금융 혁신을 선도하겠다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

