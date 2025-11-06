본문 바로가기
"이러다 미국 제치고 중국이 승리하겠네"…무서운 경고 날린 젠슨 황

오수연기자

입력2025.11.06 09:03

수정2025.11.06 10:19

"서방, 냉소주의…전기 무료 中과 대조적

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 경쟁에서 중국이 미국을 상대로 승리할 것이라고 경고했다.


5일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 이날 영국 런던에서 FT 주최로 열린 'AI의 미래 서밋'에서 이같이 말했다.

"이러다 미국 제치고 중국이 승리하겠네"…무서운 경고 날린 젠슨 황 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). 게티이미지연합뉴스
황 CEO는 이러한 전망의 근거로 미국과 중국의 기술 규제를 언급했다. 그는 미국과 영국을 포함한 서방이 '냉소주의'에 발목 잡혀 있다며 "더 많은 낙관주의가 필요하다"고 했다.


특히 황 CEO는 미국 각 주 정부가 추진하는 AI 규제를 지적하며 "그렇게 되면 50개의 새로운 규제가 생겨날 수 있다"고 말했다. 미국의 과도한 규제 환경이 경쟁력을 하락시킨다는 것이다.


그는 중국 정부가 자국산 AI 칩을 사용할 수 있는 기업 친화적 환경을 조성한다며 엔비디아 AI 칩 대신 자국산 제품을 사용하는 기업에 에너지 보조금을 지급하는 정책을 예시로 들며 미국과 비교했다. 황 CEO는 "(중국에서는) 전기가 무료"라고 강조했다.


엔비디아 칩은 현재 연산 능력과 전력 효율성 등 측면에서 화웨이를 비롯한 중국산 칩보다 크게 앞서 있다는 평가를 받는다. 그러나 중국 정부가 에너지 보조금을 지급한다면 기업들이 중국산 칩을 사용하더라도 에너지 비용 부담이 줄어들기 때문에 엔비디아 칩을 사용할 유인이 사라진다는 설명이다.


FT는 최근 중국이 바이트댄스, 알리바바, 텐센트 등 주요 기술 기업이 운영하는 데이터 센터에 전력 요금을 최대 50%까지 인하하는 보조금 제도를 도입했다고 보도했다. 지방 정부들이 자국산 칩을 사용하면 엔비디아보다 에너지 효율이 떨어져 데이터센터 운영비 부담이 크다는 업계 불만을 접수한 뒤 인센티브를 확대했다.


황 CEO는 이전에도 미국의 최신 AI 모델이 중국 경쟁사보다 크게 앞서 있지 않다고 경고하며 미국 정부가 나머지 세계가 미국 기술에 의존하도록 하기 위해 칩 시장을 개방해야 한다고 촉구한 바 있다.


그러나 트럼프 대통령은 대중 반도체 수출 규제에 강경한 입장이다. 지난 2일 방영된 CBS 방송과의 인터뷰에서 엔비디아의 최첨단 칩의 중국 판매를 허용하겠느냐는 질문에 "최첨단 칩은 미국 외에는 누구도 갖지 못하게 하겠다"고 답했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

