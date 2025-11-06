본문 바로가기
"짙어가는 가을 냄새 맡으며 단풍길 걸어보세요"

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.06 08:57

순천 송광사·장성 백양사 등 사찰로드 추천
지리산 피아골·담양 관방제림 산책로서 힐링
빼어난 자연경관 속 낭만가득 가을여행 경험

전라남도는 11월 만추의 계절을 맞아 순천 송광사, 담양 관방제림, 구례 지리산 피아골, 장성 백양사를 '단풍길 따라 떠나는 힐링여행지'로 추천했다. 이들 여행지는 단풍 명소로 사랑받는 곳으로 자연과 문화, 먹거리가 조화롭게 어우러져 낭만 가득한 가을 여행을 만끽할 수 있다.

"짙어가는 가을 냄새 맡으며 단풍길 걸어보세요" 순천 송광사 전경. 전남도 제공
순천 송광사는 가을이 되면 경내와 조계산 숲길이 붉고 노란 단풍으로 물든다. 특히 일주문에서 대웅전으로 이어지는 돌담길은 고요한 분위기에 사색하기 좋은 공간이다. 2022 칸 영화제 감독상 수상작인 '헤어질 결심'의 촬영지다. 고즈넉한 분위기에서 명상, 차담 등 템플스테이 프로그램을 체험하며 지친 일상에 쉬어가는 힐링의 시간을 만들 수 있다.


순천만갯벌에서 잡은 보양식 짱뚱어탕과 오랜 역사를 자랑하는 전통시장인 웃장·아랫장의 돼지국밥을 맛보며 미식 여행도 즐겨볼 수 있다.

"짙어가는 가을 냄새 맡으며 단풍길 걸어보세요" 담양 관방제림 전경. 전남도 제공

담양 관방제림은 200년 수령이 넘는 느티나무, 팽나무, 벚나무, 은단풍 등이 2㎞ 넘게 이어지는 숲길이다. 그 옆으로 흐르는 담양천의 조화가 아름다워 천연기념물로 지정됐으며, '아름다운 숲 전국대회'에서 대상을 받기도 했다. 매년 울긋불긋한 단풍이 잔잔한 담양천에 비추는 환상적 경관을 배경 삼아 사진을 남기는 관광객이 끊이지 않는 명소다.


100년 전통을 자랑하는 담양 창평국밥, 예로부터 내려오는 조리법으로 만든 담양 떡갈비 등 지역 전통 음식을 맛보며 여행의 즐거움을 더할 수 있다.

"짙어가는 가을 냄새 맡으며 단풍길 걸어보세요" 구례 지리산 피아골 전경. 전남도 제공

구례 지리산 피아골은 '산도 붉고(산홍), 물도 붉고(수홍), 그 사이를 걷는 사람까지 붉게 물든다(인홍)'는 뜻으로 삼홍(三紅)이라 불리는 단풍 명소다. 약 4km 단풍길 산책길을 걸으며 만추의 계절 단풍의 진수를 느낄 수 있다. 국립공원의 자연 생태와 함께 연곡사와 같은 역사 깊은 사찰도 둘러보며 지리산의 정취를 느낄 수 있다.


구례는 산으로 둘러싸인 지역으로 자연에서 채취한 식재료가 풍부하다. 산에서 키운 촌닭을 숯불에 구워 먹는 산닭구이, 섬진강의 시원함이 그대로 느껴지는 다슬기 수제비, 지리산에서 나는 다양한 채소로 차린 산채정식 등 건강한 식재료로 만든 구례 고유의 별미를 맛볼 수 있다.

"짙어가는 가을 냄새 맡으며 단풍길 걸어보세요" 장성 백양사 쌍계루 전경. 전남도 제공

장성 백양사는 애기단풍과 사찰 입구 누각 쌍계루가 연못에 비치는 풍경이 마치 한 폭의 그림처럼 펼쳐지는 곳으로, 사진작가들이 아침 일찍부터 찾는 출사지다. 백양사 입구부터 경내까지 이어지는 산책로는 평탄하고 오르막이 없어 남녀노소 누구나 천천히 걸으며 아름다운 단풍 터널을 경험할 수 있다.


장성 황룡강변 인근에서 맛과 전통을 자랑하는 순대국밥과 참게탕, 민물매운탕, 축령산 인근에서 지역 농산물로 만든 산채나물을 곁들인 시골밥상 정식 등 다양한 산지 식재료로 만든 향토 음식을 맛볼 수 있다.


오미경 전남도 관광과장은 "천고마비 계절인 가을이면 전남은 자연경관이 빼어날 뿐만 아니라 먹거리 또한 풍부해진다"며 "단풍이 만들어내는 화려한 풍경을 배경으로 마음의 치유와 풍성한 미식 경험을 동시에 누릴 수 있는 전남에서 가을 여행을 계획해보길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

