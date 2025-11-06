본문 바로가기
장위13구역 찾은 오세훈 시장 "신통기획으로 잃어버린 10년 찾는다"

이지은기자

입력2025.11.06 10:30

뉴타운 해제 후 사업성 개선 초점
신통기획2.0·규제혁신 적용
장위 재촉치구 총 3.3만가구 공급

서울시가 뉴타운 해제로 개발이 정체된 '장위13구역'에 10년 만에 정비사업을 재추진한다. 신통 기획 2.0과 규제혁신을 통해 사업 기간을 단축하고 사업성을 개선해 약 6000가구를 공급하겠다는 계획이다.


오세훈 서울시장은 6일 오전 신속통합기획 재개발 후보지로 선정된 장위 13-1과 2구역 일대(옛 장위13구역)를 방문했다.

대상지는 2014년 뉴타운 출구전략의 일환으로 정비구역에서 해제된 이후 오랜 기간 개발이 멈춰 선 곳이다. 이후 지난 4월 신속통합기획 재개발 후보지로 선정되며 장위 재정비촉진지구에서 해제된 6개 구역 중 가장 늦게 정비사업 재추진이 결정됐다.

장위13구역 찾은 오세훈 시장 "신통기획으로 잃어버린 10년 찾는다" 장위 재정비촉진지구 일대. 아시아경제DB
이날 현장을 찾은 오 시장은 "사업성을 획기적으로 끌어올리기 위해 현장에 적용할 수 있는 모든 방안과 규제혁신을 동원해 잃어버린 10년을 되찾아 드릴 것"이라고 말했다.


시는 신통기획2.0과 규제혁신 방안을 적용해 사업 속도를 단축하고 사업성을 끌어 올리겠다는 계획이다. 해당 지역이 정비구역에서 해제된 이후 신축 건축물과 조합원 수가 늘고 공사비 급등 문제로 사업성이 악화한 점을 고려했다.


특히 절차 간소화를 통해 정비사업 기간을 추가로 1년 단축하는 신통기획 2.0을 적용할 경우 통상 18년5개월이 걸리는 정비사업 기간을 12년으로 앞당기는 효과를 낼 것으로 시는 보고 있다. 이외에도 기존용적률을 최대 30% 완화하고 법적상한용적률 최대 1.2배까지 적용하는 등 사업성 개선에 방점을 두겠다는 계획이다.


아울러 해당 사업지에는 사업 시작 후 지연이 없도록 신통기획 사업의 단계별로 최대 처리 기한을 지정하는 표준처리기한제를 도입할 예정이다. 공정촉진책임관과 갈등관리책임관 제도도 도입해 인허가 단계에서 발생하는 사업 지연 요소를 차단한다.


시는 이번 사업을 통해 대상지에 약 6000가구가 공급될 것으로 보고 있다. 장위13구역을 끝으로 장위 재정비촉진지구 개발이 완료되면 서울 시내 뉴타운 최대 규모인 총 3만3000가구가 공급될 것으로 전망된다.


오 시장은 "뉴타운, 도시재생 등이 반복되며 오랜 기간 정비사업을 기다려온 장위13구역 주민에게 이제 속도감 있는 사업 추진으로 서울시가 응답해야 할 때"라며 "이 밖에도 최근 10?15 대책으로 높아진 불안을 잠재우고 사업 속도를 높이기 위해 대정부 및 국회 면담과 건의도 촉구해 나가겠다"라고 말했다.




이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

