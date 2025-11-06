본문 바로가기
신상진 시장 "사람 중심 스마트시티 결실…미래도시 모델 완성할 것"

이종구기자

입력2025.11.06 08:50

성남시, '스마트시티 어워즈' 모빌리티 대상 수상
'모빌리티 혁신'으로 세계 스마트시티 정상 등극
'성남형 MaaS'로 세계 1위…2년 연속 수상 쾌거
신·구도심 잇는 '통합 모빌리티'로 세계 주목

경기 성남시(시장 신상진)는 5일 (현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 '2025 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC 2025)'에서 세계적 권위를 자랑하는 '월드 스마트시티 어워즈(World Smart City Awards)' 모빌리티 부문 대상(Winner)을 수상했다. 이번 수상은 한국 도시로는 최초의 모빌리티 부문 대상 수상이라는 점에서 더욱 의미가 깊다.

신상진 시장 "사람 중심 스마트시티 결실…미래도시 모델 완성할 것" ‘2025 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC 2025)’에 참여한 성남시 4차산업국 직원들과 성남기업 대표들이 5일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 성남시 ‘월드 스마트시티 어워즈(World Smart City Awards)’ 모빌리티 부문 대상 수상 후 기념사진을 찍고 있다. 성남시 제공
올해로 14회를 맞은 월드 스마트시티 어워즈는 바르셀로나시와 피라 바르셀로나가 공동 주최하는 세계 최대 규모의 스마트시티 시상식으로, 매년 전 세계 도시와 기관이 제출한 혁신 프로젝트를 대상으로 지속가능성, 혁신성, 시민 체감도, 확산 가능성 등을 종합 평가해 수상자를 선정한다.


성남시는 지난해 '혁신 분야(Innovation Award)' 본상에 이어 올해 '모빌리티 부문' 대상을 수상하며, 대한민국 최초로 2년 연속 수상 도시라는 기록을 세웠다.


이번에 수상한 '성남형 자율주행 기반 통합 모빌리티 서비스(MaaS)'는 신도시와 구도시간 교통 인프라 격차를 해소하고 시민의 이동 편의를 높이기 위한 대표 스마트시티 프로젝트다. 대중교통, 자율주행 셔틀, 차량공유, 퍼스널 모빌리티, 로봇·드론 배송 등을 하나의 플랫폼으로 통합해 시민 누구나 접근 가능한 이동 환경을 구축했다.


자율주행 셔틀은 성남종합운동장을 중심으로 판교테크노밸리, 성남하이테크밸리 등 주요 거점을 연결하며 교통약자와 비운전자의 이동권을 확장했다. 판교역과 서현역 일대에서는 인공지능(AI) 기반 자율주행 로봇이 도시락과 음료를 배달하고, 탄천과 중앙공원에서는 드론이 피크닉 시민에게 간식을 전달하는 서비스를 운영하고 있다.


이러한 서비스에는 AI 경로 최적화와 수요예측 기술이 적용되어 시민 이동 편의가 향상됐으며, 충전·공유·주차·예약 기능을 통합한 '스마트 모빌리티 허브'는 교통과 휴식을 함께 즐길 수 있는 도심형 복합공간으로 조성됐다. 이를 통해 △연간 12.4t의 이산화탄소 감축 △시민 이동시간 15~25% 단축 △교통약자 1,500명 이상 이동권 보장 등 구체적 성과를 거두고 있다.


성남시는 이번 결실을 바탕으로 2026년까지 자율주행 셔틀, MaaS 플랫폼, 스마트 물류 서비스를 통합 운영해 완성형 서비스를 구축할 계획이다. 세계 최고 권위의 월드 스마트시티 어워즈 수상을 계기로, 국내를 넘어 해외 도시로 확산 가능한 모델로 주목받고 있다.


신상진 성남시장은 "이번 수상은 성남시가 기술 중심이 아닌 사람 중심의 스마트시티로 나아가고 있음을 세계적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 혁신적인 이동 서비스와 지속가능한 도시 환경 조성을 통해 성남형 미래도시 모델을 완성하겠다"고 밝혔다.

신상진 시장 "사람 중심 스마트시티 결실…미래도시 모델 완성할 것" 성남시 차광승 4차산업국장과 AI반도체과 직원들이 5일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘2025 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC 2025)’에서 ‘월드 스마트시티 어워즈(World Smart City Awards)’ 모빌리티 부문 대상 수상 후 기념사진을 찍고 있다. 성남시 제공

이어 "이번 수상을 계기로 우수한 스마트 모빌리티 기술을 보유한 지역 기업의 해외 진출을 적극 지원하고, 글로벌 스마트시티 네트워크를 통해 협력의 폭을 넓혀가겠다"고 덧붙였다.


이번 '월드 스마트시티 어워즈 2025'에는 전 세계 140개국 1000여 개 도시가 참여했으며, 성남시는 '지속가능한 도시를 위한 인공지능 기반 스마트 모빌리티(AI-Driven Smart Mobility for Sustainable City)'를 주제로 전시관을 운영해 자율주행 셔틀과 드론·로봇 기반의 친환경 스마트 모빌리티 생태계를 선보였다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

