로앤컴퍼니, 박영사 이어 법문사와도 독점 파트너십 체결

양대 법률서적 출판사 콘텐츠 독점 활용

압도적 데이터 경쟁력 갖춰

'슈퍼로이어' 답변 정확도 높인다

로앤컴퍼니가 박영사에 이어 국내 대표 법률서적 출판사 법문사와 법률서적 콘텐츠 독점 파트너십을 체결했다.

국내 법률서적 양대 산맥을 구축한 출판사들과의 콘텐츠 협력 관계가 구축됨에 따라 향후 데이터 경쟁력 면에서 리걸테크 기업 중 압도적인 우위를 차지하게 될 전망이다.

종합 리걸테크 기업 로앤컴퍼니(대표 김본환)는 법률서적 전문 출판기업 법문사(대표 배효선)와 법률 콘텐츠 공급 독점 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

법문사는 1953년 설립 후 72년간 다양하고 권위 있는 법률서적을 다수 출판해오며 명실상부한 국내 대표 법률서적 출판사로 자리매김했다. 최근 5년간 출간한 법률 분야 서적만 200여권에 달한다.

로앤컴퍼니는 법률 AI 발전을 위해 지난해 리걸테크 기업 최초로 박영사와 콘텐츠 제공 계약을 체결하고, 주요 서비스에 고품질의 방대한 법률 데이터를 적극 활용 중이다. 이번에 법문사와의 계약을 성사시키며 리걸테크 기업 중 유일하게 국내 법률 전문 출판사 양대 산맥의 법률 데이터를 확보하게 된 로앤컴퍼니는 독보적인 데이터 경쟁력을 갖추게 됐다.

향후 로앤컴퍼니는 ▲민법강의(저자 김준호) ▲채무자회생법 (저자 전대규) ▲형법총론 및 형법각론(저자 신동운) ▲해상법 (저자 김인현) ▲중대재해처벌법 해설 (저자 김영규) 등 법문사가 보유 중인 다양한 분야의 저명한 법률서적 약 70권을 법률 AI 서비스 '슈퍼로이어'에 반영할 계획이며, 향후 활용 서적을 점차 확대할 예정이다.

현재 슈퍼로이어는 500만건 이상의 국내 최다 판례 데이터를 비롯해 법령, 결정례, 행정규칙, 유권해석, 675권에 달하는 박영사의 법률서적을 답변 인용에 활용하고 있으며, 법문사의 콘텐츠가 추가되면 답변 정확도는 한층 향상될 것으로 기대된다.

김본환 로앤컴퍼니 대표는 "양질의 법률 데이터는 AI 서비스 성능을 높이는 핵심 요소로 법문사와의 협력으로 오랜 시간에 걸쳐 검증된 고품질 콘텐츠를 추가 확보할 수 있게 됐다"며 "로앤컴퍼니만의 차별화된 데이터를 기반으로 서비스 고도화에 집중해 이용자 경험 극대화 및 데이터 접근성 향상에 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

배효선 법문사 대표는 "이번 협력으로 지난 수십 년간 축적해온 법률 콘텐츠를 로앤컴퍼니의 AI 기술과 접목해 더 많은 법률가분들이 다양한 법률 데이터를 유용하게 활용할 수 있게 될 것"이라며 "AI가 산업을 빠르게 재편하고 있는 만큼 시대의 흐름을 읽고 콘텐츠에 새로운 가치를 부여해 미래 법률 환경 변화에 긍정적인 역할을 하고 싶다"고 전했다.

로앤컴퍼니는 법률 종합 포털 '로톡'을 서비스하는 리걸테크 스타트업으로 'IT 기술 융합을 통해 정보 비대칭을 해소함으로써 법률 서비스의 대중화, 선진화를 이뤄가겠다'는 목표로 2012년 설립됐다.

2022년 1월 최첨단 AI 기술로 국내 최다 판례를 보유한 AI 기반 통합 법률정보 서비스 '빅케이스'를 출시했고, 지난해 7월 변호사 업무를 효과적으로 지원하는 대화형 법률 AI 서비스 '슈퍼로이어'를 출시해 국내 법률 AI 시장 선점에 나섰다.





리걸테크 기업 최초로 중소벤처기업부 주관 '2021년도 예비유니콘 특별보증 참여기업'에 선정된 로앤컴퍼니는 2023년 '대한민국 인터넷대상' 국무총리상, '대한민국 IT 서비스 혁신대상'에서 행안부 장관상(개인상), '벤처창업진흥 유공 포상' 벤처활성화 기업 부문 중기부 장관 표창에 이어 '2024년 과학기술·정보통신의 날' 정보통신 유공 부문 대통령 표창을 수상했다.





최석진 로앤비즈 스페셜리스트 csj0404@asiae.co.kr

