ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF, 순자산액 1000억 돌파

박형수기자

입력2025.11.06 08:35

한국투자신탁운용은 ACE 미국AI테크핵심산업액티브 상장지수펀드(ETF)의 순자산액이 1000억원을 돌파했다고 6일 밝혔다.


한국거래소에 따르면 5일 기준 ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF의 순자산액은 1034억원으로 집계됐다. 지난달 28일 상장한 이후 7영업일 만에 순자산액 1000억원을 돌파했다.


ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF는 인공지능(AI)을 ▲컴퓨팅 인프라 ▲에너지 인프라 ▲AI하드웨어 ▲AI소프트웨어 등 4개 분야로 나눠 AI 산업 전반에 투자하는 상품이다. 현재 시장을 주도하는 기업부터 차세대 주도 기업까지 하나의 ETF로 투자할 수 있다.


액티브 상품인 만큼 시장 흐름도 빠르게 반영할 수 있다. 펀드 운용역은 점유율과 시가총액, 빅테크 기업과의 파트너십 여부 등을 반영해 편입 종목을 결정한다. AI 발전 단계를 반영해 비중을 조정한다.


현재는 4개 산업 가운데 AI 소프트웨어가 약 45%로 가장 높은 비중을 차지하고 있다. AI 소프트웨어 외에는 컴퓨팅 인프라와 에너지 인프라가 각 20%씩, AI 하드웨어가 약 15% 비중으로 편입돼 있다. 편입비 상위권 종목은 오라클(9.06%) 레딧(9.03%) 메타(9.00%) 오클로(8.75%) 앱플로빈(7.82%) 로빈후드(7.41%) 블룸 에너지(6.84%) 등이다.


ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF의 투자 매력은 개인 투자자 순매수로 이어지고 있다. 상장한 이후 전날까지 ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF가 기록한 개인 순매수액은 844억원에 달한다.


정유태 글로벌주식운용부 책임은 "ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF는 AI 발전 상황 등을 반영해 유연하게 대응 가능한 상품"이라며 "빅테크 기업뿐 아니라 차세대 AI 기업까지 AI 산업 전체에 투자할 수 있다는 장점이 투자 매력"이라고 강조했다.


이어 "ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF, ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF와 같은 빅테크 투자 상품과 함께 투자 시 AI 산업 전반에 투자하는 포트폴리오를 완성할 수 있다"고 덧붙였다.


ACE ETF는 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
