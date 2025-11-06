'회담 불발' 후 대북제재 나선 美…北 "악의적 본성 드러나" 반발

아시아태평양경제협력체(APEC) 계기 북미회담이 불발된 이후 미국 정부가 연이은 대북제재 조치를 취하자 북한이 반발하고 나섰다.

6일 북한 조선중앙통신은 김은철 외무성 미국담당 부상 명의의 입장문을 통해 "조선민주주의인민공화국(북한)에 끝까지 적대적이려는 미국의 악의적 본성이 또다시 려(여)과없이 드러났다"며 "새 미 행정부 출현 이후 최근 5번째로 발동된 대조선 단독제재는 미국의 대조선 정책변화를 점치던 세간의 추측과 여론에 종지부를 찍은 하나의 계기"라고 불만을 드러냈다. 그러면서 "이로써 미 행정부는 우리 국가를 끝까지 적대시하겠다는 립(입)장을 유감없이 보여주었다"고 거듭 강조했다.

김 부상은 이어 "미국은 압박과 회유, 위협과 공갈로 충만된 자기의 고유한 거래방식이 우리 국가를 상대로 언제인가는 결실을 보게 될 것이라는 기대와 미련을 가지지 말아야 한다"며 "미국의 제재는 지난 시기와 마찬가지로 현재는 물론 앞으로도 우리의 대미사고와 관점에 아무러한 영향도 미치지 못할 것"이라고 밝혔다. 이어 "현 미 행정부가 우리를 끝까지 적대시하겠다는 립장을 밝힌 이상 우리 역시 언제까지든지 인내력을 가지고 상응하게 상대해줄 것"이라고 강조했다.





도널드 트럼프 미국 대통령은 김정은 북한 국무위원장에게 계속된 '러브콜'을 보내며 북미대화 재개 의지를 밝히고 있다. 하지만 북한 측이 응답하지 않고 있는데, 최근 미국 행정부는 단독 대북제재에 나섰다. 미 재무부는 지난 4일(현지시간) 북한 정권의 사이버 범죄 수익 자금 세탁에 관여한 북한 국적자 8명과 북한 소재 기관 2곳을 제재 대상으로 신규 지정했다. 전날 미 국무부도 북한산 석탄·철광석을 중국에 수출하는 과정에서 관여한 제3국 선박 6척에 대해 유엔 제재 대상 지정을 추진한다고 밝혔다.





