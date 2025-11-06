"11월의 크리스마스 축제" 고양 킨텍스서 가구 트렌드를 만나다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시, '고양가구엑스포 & 홈앤리빙 더쇼' 27~30일 개최

입주·혼수가구부터 인테리어 소품까지…'홈앤리빙' 트렌드 총집합

다가오는 겨울, 따뜻한 크리스마스 분위기를 가족과 함께 미리 느낄 수 있는 특별한 축제가 고양시에서 열린다.

'2025 고양가구엑스포 & 홈앤리빙 더쇼'가 오는 27일 고양 킨텍스에서 연린다. 고양특례시 제공

'행복한 가족을 위한 11월의 크리스마스 축제'를 주제로 한 '2025 고양가구엑스포 & 홈앤리빙 더쇼'가 11월 27일부터 30일까지 나흘간 킨텍스 제2전시장 9홀에서 개최된다.

가구의 도시로 불리는 고양시가 후원하고 가구엑스포 사무국이 주관하는 이번 행사는 클래식부터 모던, 미니멀까지 다양한 스타일의 가구를 한자리에서 만나볼 수 있는 국내 대표 가구 전시회다.

이번 행사는 지역 가구산업의 경쟁력을 널리 알리고, 시민들이 품질과 디자인이 조화를 이룬 다양한 제품을 직접 비교·체험할 수 있는 기회가 될 전망이다.

고양가구엑스포에서는 신혼부부, 예비 입주자, 가족 단위 관람객 등 누구나 자신의 취향과 생활방식에 맞는 인테리어 아이디어를 얻을 수 있다.

입주·혼수가구, 가정용 가구를 비롯해 생활용품, 인테리어 소품, 레저상품 등 '홈앤리빙' 품목이 다채롭게 전시될 예정이다.

'2025 고양가구엑스포 & 홈앤리빙 더쇼' 포스터. 고양특례시 제공

방문객들은 가구뿐 아니라, 일상 공간을 더욱 아름답고 편리하게 만들어줄 다양한 아이템을 직접 만나볼 수 있다.

시 관계자는 "2025 고양가구엑스포는 단순한 전시행사가 아니라, 시민들이 생활 속에서 새로운 주거 트렌드를 체험하고 가족의 행복을 디자인하는 장"이라며 "다가오는 크리스마스를 맞아 따뜻한 공간을 만들고 싶은 많은 시민과 소비자들의 참여를 기대한다"고 밝혔다.





다가오는 크리스마스, 사랑하는 가족과 함께 따뜻한 공간을 만들어줄 아이템들을 '2025 고양가구엑스포 & 홈앤리빙 더쇼'에서 만나보길 바란다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

