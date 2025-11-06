LG 올레드 TV, '4년 연속' CES 최고 혁신상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CES 2026 혁신상 총 18개 휩쓸어

LG전자의 투명·무선 유기발광다이오드(OLED·올레드) TV가 세계 최대 가전·IT(정보기술) 전시회인 'CES 2026'에서 최고 혁신상을 받았다. 이 밖에도 독자 스마트 TV 플랫폼(webOS)과 차세대 로봇청소기 등이 혁신상을 수상하며 LG전자의 기술력을 입증했다.

LG전자는 내년 1월 열릴 CES 2026을 앞두고 최고 혁신상 2개를 포함, 총 18개의 혁신상을 받았다고 6일 밝혔다. 미국 소비자기술협회(CTA)는 매년 1월 미국 라스베이거스에서 CES 전시회를 개최하기 전 가장 혁신적인 제품 및 서비스를 선정해 혁신상을 수여한다.

LG전자는 TV·모니터·로봇청소기 등 하드웨어뿐만 아니라 webOS 플랫폼 등 비(非) 하드웨어(Non-HW) 영역에서도 혁신상을 받으면서 차별화된 기술력을 인정받았다.

LG 올레드 TV·모니터는 화질(Imaging), 게이밍(Gaming& eSports), 컴퓨터 하드웨어(Computer Hardware & Components) 부문에서 최고 혁신상을 합쳐 총 5개의 혁신상을 받았다. 특히 2023년 벤더블 게이밍 올레드 TV 'LG 올레드 플렉스', 2024년 'LG 무선 올레드 TV', 2025년 새로운 밝기 향상 기술을 적용한 'LG 올레드 에보'에 이어 이번에는 세계 최초의 투명·무선 TV 'LG 시그니처 올레드 T'가 최고 혁신상을 받으면서 4년 연속 최고 혁신상 수상 기록을 세웠다.

LG 시그니처 올레드 T는 4K 해상도의 압도적 화질과 77형 초대형 투명 스크린, 무선 AV(음성·영상) 송수신 기술 등 현존하는 최고의 기술들로 시청 경험을 새롭게 정의했다.





이 밖에도 LG전자 플랫폼 기반 서비스 사업의 핵심으로 꼽히는 독자 스마트 TV 플랫폼 'webOS'는 2년 연속으로 사이버보안(Cybersecurity) 부문에서 혁신상을 수상했다. 이번에는 인공지능(AI) 부문에서도 혁신상을 받으며 2관왕에 올랐다. 사용할 때만 모습을 보이는 빌트인 디자인과 본체와 스테이션 모두에 강력한 스팀 기능을 장착한 로봇청소기 신제품 '히든 스테이션'도 가전(Home Appliances) 부문에서 혁신상을 수상하며 차별화된 기술력을 인정받았다.





