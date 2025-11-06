경기도, 지방세 전자고지·자동이체 신청하면 1600원 혜택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 지방세를 납부할 때 전자고지와 자동이체를 신청하면 고지서 1장당 최대 1600원의 할인 혜택을 제공하는 홍보를 강화한다.

경기도는 전자고지를 신청한 납세자는 고지서 1장당 800원을 공제받으며, 전자고지와 자동이체를 함께 신청하면 총 1600원이 공제된다고 6일 밝혔다. 신청만으로 자동 혜택이 적용돼 납세 편의와 절세 효과를 동시에 얻을 수 있다.

전자고지는 위택스 누리집(wetax.go.kr)에 로그인해 '신청>전자송달>전자송달 신청' 게시판에서, 자동이체는 '신청>자동납부>자동납부 신청' 게시판에서 신청할 수 있다. 자동이체의 경우 신청 후 1~2개월 뒤 적용되므로 당월 고지서는 별도로 납부해야 한다.

경기도청

AD

경기도는 전자고지 확대로 낭비 요소를 줄이고, 세입 행정의 효율성과 도민 편익을 함께 높일 수 있을 것으로 보고 있다. 종이 사용 저감을 통한 탄소 감축으로 공공부문 RE100 실현에도 기여한다.

경기도는 전자고지 신청률을 높이기 위해 시군 우수사례를 발굴·공유하고, 홍보 캠페인 확대와 간편 신청 시스템 개선을 추진한다.





AD

류영용 경기도 세정과장은 "전자고지는 도민에게 편리한 납세 환경을 제공하면서 행정비용과 종이 사용을 줄이는 친환경 정책"이라며 "고지서 한 장의 변화가 RE100 실천과 탄소 저감에 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>