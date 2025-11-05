김윤덕 국토장관, 서리풀지구 지정 또 앞당긴다…"내년 1월 목표"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장 점검서 "관계기관 협의 신속 진행"

공특법 개정안, 이달 본회의 통과 전망

사업 全과정 주민 불편 최소화·의견 청취

김윤덕 국토교통부 장관이 서울 서초구 서리풀 지구를 찾아 사업 추진 상황을 점검하고 지구 지정을 내년 1월로 앞당길 것을 지시했다.

5일 국토부에 따르면 이날 김 장관은 서리풀 지구 현장을 방문해 사업 개요와 향후 추진 계획을 보고받고 "지구 지정 시기를 기존 2026년 상반기에서 3월로 조정했지만, 더 적극적인 조기화 노력이 필요하다"고 말했다. 김 장관은 "관계기관 사전 협의 등 절차를 신속히 진행해 2026년 1월께 지구 지정을 목표로 하라"고 주문했다.

김윤덕 국토교통부 장관이 5일 서울 서초구 서리풀 공공주택지구 현장을 찾아 관계자들과 사업 추진 계획을 점검하고 있다. 국토교통부

서리풀 지구는 서울 서초구 원지동·신원동·염곡동·내곡동·우면동 일대 개발제한구역(그린벨트) 221만㎡ 부지에 조성되는 공공주택지구다. 약 2만가구 규모 주택 공급이 예정돼 있다. 지난해 11월 신규 택지 후보지로 발표된 이후 2029년 첫 분양을 목표로 사업이 추진되고 있다. 인근 내방역 일대 정비사업과도 연계해 교통·상업 인프라를 확충할 계획이다.

김 장관은 "보상 조기화를 위한 공공주택특별법 개정안이 현재 법사위에 계류 중이지만, 이달 중 본회의를 통과할 것으로 예상되는 만큼 개정 즉시 다음 달 초 기본조사에 착수할 수 있도록 준비하라"고 당부했다.

김 장관은 이어 "사업 전 과정에서 주민 불편을 최소화하고, 의견을 적극적으로 청취해달라"고 했다.





국토부는 서리풀 지구 사업 절차를 앞당겨 2029년 분양 목표를 차질 없이 달성한다는 방침이다.

서울 서초구 서리풀지구 위치도. 국토교통부





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr