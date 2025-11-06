롯데百, '랄프 로렌 홀리데이 익스피리언스' 팝업 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

16일까지 잠실 롯데월드몰 1층서 팝업 공개

패션부터 라이프스타일까지 400종 상품 선봬

롯데백화점이 오는 7일부터 16일까지 잠실 롯데월드몰 1층 아트리움에서 '폴로 랄프 로렌' 팝업스토어를 선보인다고 6일 밝혔다.

잠실 롯데월드몰 1층 아트리움에서 진행하는 랄프 로렌 홀리데이 익스피리언스 팝업스토어 메인 이미지컷. 롯데백화점 제공.

이번 '홀리데이 익스피리언스' 팝업스토어는 겨울의 정취를 담은 서부 캐빈 콘셉트로 꾸몄다. 따뜻하고 감성적인 공간에서 폴로 랄프로렌 특유의 아메리칸 클래식 라이프스타일 분위기를 느낄 수 있다. 약 100평 규모의 롯데월드몰 1층 아트리움이 폴로 랄프로렌의 감성을 오롯이 느낄 수 있는 특별한 체험 공간으로 변신할 예정이다.

이번 팝업스토어에서는 남성·여성 컬렉션부터 라이프스타일 컬렉션까지 총 400여 종의 주요 상품을 한자리에서 만나볼 수 있다. 그뿐만 아니라, 60여 종의 플래그십 스토어 전용 상품도 다양하게 선보인다. 대표적으로 '코듀로이 다운 재킷(99만원)', '헤리티지 트러커 재킷(69만9000원)', '아이콘 스몰 토트백(25만9000원)' 등이 있다. 온라인으로만 판매하던 '폴로 랄프로렌 홈' 상품인 '홀리데이 폴로 베어 워터 보틀(8만5000원)', '랄프스 커피 베르데 캔들(10만9000원)' 등도 이번 팝업스토어에서 선보인다.

연말 시즌을 맞아 기프트 전용 공간도 함께 운영한다. 머플러, 장갑 등 실용적인 상품뿐만 아니라 다양한 스타일을 연출할 수 있는 '폴로 베어 레더 백 참(27만9000원)', '헤리티지 키링(11만9000원)' 등 따뜻한 감성과 스타일을 갖춘 폴로 랄프로렌만의 홀리데이 기프트 상품을 다채롭게 경험할 수 있다.





진승현 롯데백화점 패션부문장은 "클래식한 감성으로 세대를 아우르며 사랑받는 '폴로 랄프로렌'의 홀리데이 팝업스토어를 유통사 단독으로 선보이게 되어 뜻깊다"며 "브랜드의 고유한 감성을 온전히 느낄 수 있는 이번 팝업스토어를 통해, 겨울 시즌에 어울리는 다채로운 컬렉션과 기프트로 따뜻하고 특별한 연말을 보내시길 바란다"고 전했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

