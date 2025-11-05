SM 3분기 영업이익 482억원…"NCT위시·에스파 등 밀리언셀러"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 3216억원·순이익 447억원

전년比 각각 32%·1107% 증가

SM 로고 이미지. SM엔터테인먼트 제공

AD

SM엔터테인먼트는 올해 3분기 연결 기준 매출 3216억원, 영업이익 482억원을 기록했다고 5일 공시했다.

매출은 전년 동기 대비 32.8%, 영업이익은 261.6% 증가했으며, 당기순이익은 447억원으로 1107% 늘었다.

별도 기준 매출은 2245억원, 영업이익은 402억원으로 각각 30.5%, 48.6% 늘었다. 당기순이익은 323억원으로 101.8% 증가했다.

SM은 "이번 실적은 NCT DREAM, 에스파, NCT WISH 등 주요 아티스트의 신보가 밀리언셀러를 기록하며 음반·음원 매출이 확대된 영향"이라고 분석했다.

또한 데뷔 20주년을 맞은 슈퍼주니어를 비롯해 글로벌 시장에서 입지를 넓힌 에스파·라이즈, 신인 하츠투하츠 등이 세대를 아우르는 지식재산권(IP) 포트폴리오를 강화했다고 덧붙였다.

4분기에는 소녀시대 태연의 솔로 데뷔 10주년 베스트 앨범을 비롯해 NCT DREAM과 WayV의 미니앨범, 동방신기 최강창민의 일본 싱글, 샤이니 민호·NCT 도영·라이즈·NCT 정우·에스파의 신곡 발매가 예정돼 있다.

내년 1분기에는 엑소와 레드벨벳 아이린의 정규앨범, NCT U·텐의 미니앨범, NCT WISH의 일본 미니앨범 등이 연이어 공개될 예정이다.

동방신기 최강창민과 NCT 유타, 엑소 찬열을 비롯해 샤이니 키, 에스파, NCT DREAM, NCT WISH, 슈퍼주니어 등이 국내외 공연을 개최한다.

장철혁 SM 공동대표는 "SM 3.0 전략을 기반으로 아티스트 IP 중심의 사업을 고도화하고, 차세대 IP 인큐베이팅과 핵심사업 집중을 통해 글로벌 시장에서 지속 가능한 성장 모델을 완성하겠다"고 말했다.





AD

SM은 핵심사업 중심의 포트폴리오 재편과 효율적 자원 운용으로 수익성과 재무 안정성 강화에 힘을 쏟고 있다. SM스튜디오스 합병과 비핵심 자산 매각을 추진하며 콘텐츠 제작 효율화와 주주가치 제고를 병행할 계획이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>