신세계百, 신세계스퀘어에서 초대형 크리스마스 영상 공개

박재현기자

입력2025.11.06 06:00

7일 '시간을 잇는 마법의 세계' 영상 공개
신세계 전 점포 연말 분위기로 꾸며

신세계백화점이 7일 '시간을 잇는 마법의 세계'라는 주제의 크리스마스 영상을 초대형 미디어 파사드 신세계스퀘어'에 공개한다고 6일 밝혔다.


신세계 크리스마스 미디어 아트는 매일 오후 5시부터 자정까지 볼 수 있다. 오고 가는 시민은 물론 외국인 관광객들에게 행복이 가득한 연말이 되길 소망하는 메시지를 전한다. 신세계스퀘어는 지난해에만 백만 명이 넘는 관람객이 찾은 서울의 연말을 대표하는 명소로 꼽힌다.

신세계百, 신세계스퀘어에서 초대형 크리스마스 영상 공개
총 3분여가량 선보이는 이번 크리스마스 영상은 화려한 크리스마스 장식물로 꾸며진 신세계스퀘어 속 푸빌라가 관객들을 맞이하고 연말을 연상케 하는 화려한 주얼리와 디너 테이블로 눈을 즐겁게 한다. 이후 신세계스퀘어 전체를 감싸는 금빛 불빛 속 거대한 선물상자가 열리고 화려한 불꽃놀이를 선사하며 관객들의 감탄을 자아낼 예정이다. 영상의 마지막엔 연말의 행복을 소망하고 놀라움이 가득하길 바라는 메시지(Wonder all the way)를 전한다.


신세계는 뛰어난 영상미를 위해 신세계스퀘어의 크기를 기존보다 61.3㎡ 확장하고 농구장 3개 크기를 뛰어넘는 총 1353.64㎡ 크기의 초대형 디지털 사이니지로 재탄생시켰다. 영상 음악은 체코 필하모닉과 협업하고 60여명으로 구성된 오케스트라 단원들이 크리스마스 캐롤과 베토벤 교향곡 5번을 모티브로 재해석한 연주를 체코 드보르작 홀에서 직접 녹음해 웅장함까지 더했다. 올해는 아나몰픽 기법을 구현해 웅장함은 물론 생생함과 몰입감도 더했다. 아나몰픽은 착시 원리를 이용해 입체감과 현장감을 표현하는 영상 기법이다.


신세계백화점 실내도 다채로운 빛과 오너먼트 등으로 꾸며진다. 먼저 신세계백화점 강남점 하우스 오브 신세계는 7일부터 '빛의 교향곡'이라는 주제로 특별한 경험을 제공한다. 보이드 벽면 전체가 LED로 뒤덮인 하우스 오브 신세계는 '고요한 크리스마스의 밤', '노엘의 워터발레', '빛의 시계'. 메인쇼인 '미드나잇 피날레' 4개의 테마로 빛과 음악이 마치 하나의 교향곡처럼 어우러진다. 대전신세계 Art & Science에서는 길이 8m의 초대형 트리가 1층 로비를 장식한다. 트리의 오너먼트는 신세계 자체 캐릭터 푸빌라의 다채로운 모습을 담았다.


김선진 신세계백화점 영업본부장 부사장은 "신세계를 찾는 모든 순간마다 행복이 가득하길 소망하는 바람으로 특별한 미디어 아트와 실내 분위기를 연출했다"며 "아름다움과 독창성을 갖춘 연출로 연말 꼭 가봐야 할 명소로 자리매김할 것"이라고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
