2026여수세계섬박람회 조직위, 섬박람회 홍보영상 공모

오는 21일까지 접수…누구나 참여 가능한 자유 주제

(재)2026여수세계섬박람회조직위원회(이하 '조직위')는 오는 21일까지 '2026여수세계섬박람회 홍보영상 공모전'을 개최한다고 밝혔다.

이번 공모전은 섬박람회에 대한 전 국민의 관심도를 높이기 위해 마련됐다. 공모 분야는 '섬박람회'를 창의적인 방법으로 홍보할 수 있는 자유 주제로 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있다.

(재)2026여수세계섬박람회조직위는오는 21일까지 '2026여수세계섬박람회 홍보영상 공모전'을 개최한다. 섬박람회조직위 제공

참가 희망자는 2026여수세계섬박람회 누리집에서 신청 서류를 내려받아 공모 기간 내 이메일로 제출하면 된다.

조직위는 전문가 심사와 온라인 선호도 조사를 거쳐 최종 수상작을 선정한다.

수상작에는 최우수상 1편(300만 원), 우수상 3편(각 100만 원), 장려상 6편(각 50만 원) 등 총 900만 원의 상금이 지급된다.

수상작은 조직위와 여수시에서 주관하는 각종 행사 및 홍보자료로 활용될 예정이다.

결과는 12월 중순 발표될 예정이며, 자세한 사항은 2026여수세계섬박람회 누리집에서 확인할 수 있다.

조직위 관계자는 "이번 공모전을 통해 섬박람회 인지도 향상과 관심 제고에 기여할 수 있는 계기가 되길 바란다"며, "다양한 지역, 연령층의 국민들이 적극적으로 참여해 주시길 바란다"고 말했다.





한편, 2026여수세계섬박람회는 내년 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 여수 돌산 진모지구, 개도, 금오도, 여수세계박람회장 일원에서 열릴 예정이다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

