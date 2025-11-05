비즈하우스, '신박한 경고문 제보대회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유쾌한 경고문 사례 공유…오는 30일까지 접수

미리디는 자사의 온라인 디자인 인쇄 커머스 '비즈하우스'가 5일 소상공인의 날을 맞아 '신박한 경고문 제보대회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 점포 운영 과정에서 소상공인들이 겪는 크고 작은 문제 상황을 창의적으로 해결한 사례를 발굴하기 위해 기획됐다. 화장실 사용, 불법주차, 잔반 처리 등 일상적인 매장 관리 고충을 유머러스하게 풀어낸 경고문 사례를 공유하며 소상공인들의 애로사항에 공감하고 소통한다는 취지다.

참여를 희망하는 고객은 오는 30일까지 비즈하우스 이벤트 페이지를 통해 신청할 수 있다. 사장님뿐만 아니라 아르바이트생, 소비자 등 누구나 매장에서 발견한 유쾌한 경고문 사진이나 문구를 제보할 수 있다.

당선작은 12월 초 비즈하우스 공식 인스타그램을 통해 발표된다. ▲대상(1명) 100만원 ▲우수상(2명) 각 50만원 ▲장려상(3명) 각 30만원 ▲재치상(1명) 10만원 등 총 300만원 규모로 시상이 진행된다. 이벤트에 응모한 소상공인 중 선착순 500명에게는 비즈하우스가 제작한 경고문 포스터 3종 중 1종을 무료로 증정한다.

비즈하우스는 지속해서 소상공인들의 실질적인 애로사항을 해결하는 다양한 참여형 캠페인과 할인 행사를 선보일 계획이다. 이달 말까지는 연말연시 성수기를 맞아 비즈하우스 홍보물 전 품목을 최대 54% 할인하는 프로모션 '비장한 슈퍼세일'을 실시한다.





비즈하우스 관계자는 "앞으로도 소상공인들이 보다 간편하게 비즈니스를 펼칠 수 있도록 다양한 지원 활동을 이어가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

