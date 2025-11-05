대한전선, 빅스포서 '서해안 에너지 고속도로' 해저케이블 첫 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5~7일 광주서 전력 박람회 개최

HVDC 해저케이블 시제품 첫 공개

CLV 포설선 추가 확보 계획 등 밝혀

대한전선이 광주 'BIXPO(빛가람 국제전력기술 엑스포) 2025'에 참가해 해저케이블 경쟁력과 다양한 신제품 및 신기술을 선보였다.

대한전선은 5일부터 7일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 열리는 BIXPO 2025에 참가했다고 밝혔다.

BIXPO는 한국전력이 주최하는 국내 최대 규모의 글로벌 전력 기술 박람회다. 올해는 '에너지로 연결하다' 주제로, 국내외 약 200개의 기업이 참여해 최신 기술과 혁신 제품을 공개한다.

대한전선은 '서해에서 세계로, 대한전선이 새로운 에너지 길을 연결합니다'라는 주제 아래, 서해안 에너지 고속도로와 글로벌 해상풍력 프로젝트에 대응 가능한 토털 솔루션을 선보였다. 전력 분야의 친환경 신제품, 신기술 등 연구 개발 현황 자료도 전시해 기술 경쟁력을 강조했다.

송종민 대한전선 대표이사 부회장이 5일 전시장을 둘러보고 있다. 대한전선.

특히 이번 전시회에서는 서해안 에너지 고속도로에 투입할 수 있는 525kV급 HVDC(초고압직류송전) 해저케이블 시제품을 국내 시장에 처음으로 공개하며, 프로젝트 참여를 위한 준비가 순조롭게 진행되고 있음을 강조했다. 525kV급 HVDC 해저케이블은 당진해저케이블2공장에서 생산할 계획이다. 해저2공장은 640kV급 HVDC 및 400kV급 HVAC 해저케이블 생산 역량과 국내 최고 높이인 187m의 VCV(수직연속압출시스템) 설비를 갖춘 최첨단 공장으로, 2027년 본격 가동할 예정이다.

또 국내 유일의 해상풍력용 CLV(해저케이블 설치선) 포설선인 '팔로스(PALOS)'호를 전시하고, 2만 톤(t)급의 HVDC 해저케이블 전용 CLV 포설선의 추가 확보 계획도 밝혔다. 대한전선은 국내외 HVDC 해저케이블 수주 확대의 본격화를 대비해 신규 CLV 확보를 검토하고 있다.

이와 동시에 해저 시공 경쟁력을 고도화하기 위해 지난 7월 인수한 해저케이블 전문 시공법인 '대한오션웍스'에 대해서도 소개하며, 설계부터 제조, 운송, 시공 및 엔지니어링, 유지보수에 이르는 해저케이블의 전체 공급망을 수행할 수 있는 턴키 역량을 강조했다.

이외에도 영광낙월 해상풍력 프로젝트에 공급 중인 내부망 해저케이블과 부유식 해상풍력에 적용되는 다이나믹 해저케이블 시제품도 전시했다. 친환경 소재로 제작된 신제품과 타 기관 및 기업과 협업해 개발한 신기술도 선보이며, 미래 전력 인프라 시장을 선도하기 위해 연구개발(R&D) 투자와 솔루션 고도화에 집중하고 있음을 알렸다.





송종민 부회장은 개막식 참석과 전시장 방문을 통해 주요 고객사와 협력 방안 및 사업 확대에 관해 논의했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

