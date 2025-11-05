본문 바로가기
bar_progress

"무대에 꽃 피었다"는 무용작품 '카네이션'…LG아트센터 25년만에 재공연

박병희기자

입력2025.11.05 16:17

독일 안무가 피나 바우쉬의 대표작
9000송이 카네이션으로 무대 채워

"무대에 꽃이 피었다는 점이 충격적이었다."


안무가 김나영은 독일 유학 시절 독일 안무가 피나 바우쉬(1940-2009)의 작품 '카네이션'을 처음 봤을 때 충격적으로 받은 인상을 이같이 설명했다. 그도 그럴것이 카네이션은 무려 9000송이의 카네이션으로 가득 채운 무대에서 공연이 이뤄지기 때문이다.


LG아트센터가 2000년 개관작으로 선보인 '카네이션'을 6~9일 25년 만에 기획공연으로 다시 무대에 올린다. 카네이션은 바우쉬가 예술감독으로 재임하며 이끌던 독일 무용단체 탄츠테아터 부퍼탈이 1982년 초연한 작품이다. 바우쉬에게 세계적 명성을 안겨준 작품이기도 하다.


김나영은 4일 LG아트센터에서 열린 기자간담회에서 카네이션을 본 뒤 바우쉬라는 안무가에게 호기심이 생겼고 1996년 한국인 최초로 탄츠테아터 부퍼탈에 입단했다고 말했다. 김나영 안무가는 2000년 LG아트센터 개관 기념 카네이션 공연 때 무용수로 무대에 올랐고 이번 공연에서는 리허설 어시스턴트로 참여한다.

"무대에 꽃 피었다"는 무용작품 '카네이션'…LG아트센터 25년만에 재공연 다니엘 지크하우스 탄츠테아터 부퍼탈 예술감독,에드워드 폴 마르티네스 리허설 디렉터, 김나영 리허설 어시스턴트, 이현정 LG아트센터장이 4일 LG아트센터에서 열린 기자간담회에서 6~9일 공연하는 작품 '카네이션'을 설명하고 있다. [사진 제공= LG아트센터]
김나영 안무가가 카네이션을 처음 봤을 때 충격이라고 느낀 장면은 단순히 카네이션으로 채워진 무대만은 아니었다. 그는 한국에서 발레를 배울 때와 달리 바우쉬의 작품에서는 두드러지는 주역 무용수가 없다는 점이 인상적이었다고 했다.


"한국에서 발레를 배웠는데, 발레는 주역을 맡은 무용수가 있고 '코르 드 발레'라고 주역 무용수들을 돋보이게 하는 군무를 하는 무용수들이 있는데, 카네이션에서는 특별히 부각되는 주역 무용수가 없고 모든 무용수가 각자 맡은 다른 역할을 했다. 많은 무용수를 한눈에 봐야 했고 그래서 무대에서 한꺼번에 너무 많은 일이 발생하는 느낌이었다."


김나영 안무가는 "바우쉬는 우리는 다르기 때문에 아름답다라는 말을 했다"며 "그의 철학 중 하나였다"고 덧붙였다.


카네이션은 9000송이의 카네이션이 깔린 무대에 긴 드레스를 입은 여성 무용수들이 의자를 끌고 나오면서 공연이 시작된다. 군화를 신은 남성들도 등장해 이들이 행진하면서 카네이션을 짓밟고, 공연이 끝날 무렵 꽃밭이 흩어지며 깊은 여운을 남긴다. 아름답지만 한편으로 아름다움과 어울리지 않는 억압과 통제가 존재하는 현실을 드러낸다.


이현정 LG아트센터 센터장은 "억압과 폭력 속에서도 어떤 인간성, 인간들의 희망을 이야기하고 있는 작품"이라고 설명했다.

"무대에 꽃 피었다"는 무용작품 '카네이션'…LG아트센터 25년만에 재공연 '카네이션' 공연 장면 [사진 제공= LG아트센터, (c)Oliver Look]
"무대에 꽃 피었다"는 무용작품 '카네이션'…LG아트센터 25년만에 재공연 '카네이션' 공연 장면 [사진 제공= LG아트센터, (c)Uwe Stratmann]

다니엘 지크하우스 탄츠테아터 부퍼탈 예술감독은 "바우쉬의 작품은 인간 삶 자체에 대한 예술적인 재현"이라며 "그의 많은 작품이 실제 우리의 삶, 우리의 현실과 조응한다"고 설명했다. 지크하우스 예술감독은 "카네이션에는 폭력적이고 어떻게 보면 권력이 어떻게 작용하는가를 볼 수 있는 장면이 분명히 존재하지만 바우쉬는 본인만의 해석을 관객에게 강요하지 않는다"며 "카네이션'을 포함한 바우쉬의 작품의 본질은 경계가 없는 무경계성이라고 할 수 있다"고 덧붙였다.


김나영 안무가도 "바우쉬와 작업할 때 바우쉬가 많은 얘기를 해주지는 않았다"고 설명했다. 김 안무가는 "바우쉬는 주제를 주고, 무용수가 스스로 생각하기를 원했다"며 "처음에는 무척 어려웠는데 지금은 바우쉬와 작업했던 방식이 지금 저의 작업 방식에 많은 영향을 미치고 있다"고 덧붙였다.


LG아트센터는 바우쉬와 오랫동안 인연을 맺었다. 카네이션을 시작으로 그의 작품만 8개를 국내에 선보였다. 2005년에는 개관 5주년을 기념해 한국을 소재로 한 작품을 바우쉬에게 의뢰했고, 당시 바우쉬의 작품 '러프 컷'이 공연됐다. 2010년에도 개관 10주년 기념작으로 바우쉬의 카페 뮐러&봄의 제전'을 공연했다.


카네이션은 LG아트센터 공연을 마친 뒤 14~15일 세종예술의전당에서 공연을 이어갈 예정이다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

