"코인 할인, 무조건 수익"…리딩방 사기 중형 잇따라

입력2025.11.05 15:45

투자 열풍을 타고 '원금보장·고수익'을 미끼로 한 가짜 투자 리딩방 사기가 기승을 부리면서 법원이 거액의 피해를 준 사기범들에게 잇따라 중형을 선고하고 있다.


서울북부지법은 8월, 디지털 자산 리딩방을 운영하며 투자자를 속여 거액을 가로챈 혐의를 받은 4명의 피고인에게 징역 3~8년을 선고했다(2024고단3283). 이들은 특정 코인의 시세를 조종한 뒤 전화·카카오톡 오픈채팅·유튜브·텔레그램 등에서 투자 가치가 높은 코인을 할인된 가격에 판매한다고 속인 것으로 나타났다. 이들은 피해자들로부터 받은 투자금을 세탁해 나눠 가진 것으로 드러났다.

"코인 할인, 무조건 수익"…리딩방 사기 중형 잇따라 기사 이해를 돕기 위한 사진.
광주지법은 7월, 주식 리딩방을 운영한 3명의 피고인에게 징역 5년 6개월~7년을 선고했다(2025고합32). 이들에게는 2억5000만 원, 1억 원, 5000만 원의 벌금도 함께 선고됐다. 이들은 상장 계획이 없는 비상장 주식을 저가에 대량 매수한 뒤 카카오톡 오픈채팅방 등에서 곧 다른 상장회사가 인수·합병으로 우회 상장할 예정이라 주가가 급등할 것이라고 피해자를 속여 총 37억 원 이상을 편취한 것으로 나타났다.


인천지법은 2월, 카카오톡 단체 대화방에서 투자 전문가를 사칭하며 불특정 다수에게 허위 투자 사이트 회원가입을 유도한 2명의 피고인에게 각각 징역 5년 6개월과 4년 10개월을 선고했다(2024고합936). 이들은 지시만 따르면 무조건 수익이 난다며 피해자들을 속이고, 카카오톡 메신저를 통해 대포 통장 계좌로 투자금이나 세금 명목의 금원을 송금하도록 유도한 것으로 나타났다.


이른바 '리딩방'은 카카오톡, 텔레그램 등 메신저 단체 대화방에서 주식 종목이나 디지털 자산 등 금융·투자 자산과 관련한 조언을 제공하는 온라인 커뮤니티를 일컫는다. 불특정 다수를 유인해 고수익을 보장한다고 속여 금품을 요구하거나, 특정 종목의 시세를 조종해 부당이득을 취하는 등 사기 범죄에 악용되기도 한다. 가짜 아이디를 이용한 바람잡이가 "고수익을 올렸다"고 속이며 신뢰를 쌓고, 가짜 홈트레이딩시스템(HTS) 화면 등을 제시하는 등 다양한 속임수로 피해자를 현혹한다.


피해자들은 주로 네이버 밴드나 카카오톡 오픈채팅, 텔레그램 등에서 유인당해 피해를 입었다고 말한다. 한 리딩방 피해자는 법률신문에 "이런 리딩방 사기꾼들은 대출을 유도하기도 한다"며 "몇 백만 원만 더 투자하면 큰돈을 벌 수 있다며 속여 돈을 끌어온다"고 말했다. 경찰청에 따르면, 2024년 1월부터 12월까지 월간 접수되는 사건은 최소 400여 건에서 최대 1000여 건에 달했다. 피해액도 월별로 300억 원대에서 800억 원대까지 오르내렸다. 2025년 1월에도 641건의 사건이 접수돼 579억 원의 피해를 남긴 것으로 조사됐다.


최근 리딩방 피해 사건을 맡은 한 변호사는 "리딩방 사기는 피해자가 불특정 다수이고 피해 금액이 커 무겁게 처벌하는 경향이 있다"며 "피해자들이 대부분 투자금 회수가 어려운 점도 양형이 높게 나오는 이유"라고 말했다. 김태연(변호사시험 5회) 태연 법률사무소 대표변호사는 "리딩방 피해자들이 모두 고소하는 것은 아니고, 소액 피해자는 투자 실패로 오인하기 쉬워 실제 피해자는 신고된 인원보다 훨씬 클 가능성이 크다"고 설명했다.


김지수 법률신문 기자


※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

