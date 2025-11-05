강기정 “국가 NPU전용 컴퓨팅센터, 광주에 설립해야”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 실증도시 전략 제시

“국산 AI반도체 중심도시로”

강기정 광주시장은 5일 서울 신라호텔에서 열린 '2025 서울미래컨퍼런스-AX 시티와 6G, 한국형 미래도시 포럼'에서 'AI 실증도시 광주' 전략을 발표하며, '국가 NPU(AI반도체) 전용 컴퓨팅센터' 설립을 정부에 공식 제안했다.

강기정 광주광역시장이 5일 오전 서울 신라호텔에서 열린 ‘제10회 서울미래컨퍼런스’에 참석해 '대한민국 AI 3강 AI 실증도시 광주'를 주제로 기조연설을 하고 있다. 광주시 제공

강 시장은 "국산 AI반도체 생태계 조성과 대한민국 AI 3강 도약을 위해 국가 NPU 전용 컴퓨팅센터가 필요하다"며 "기업이 국산 AI반도체 양산체계를 완성하고 대학·연구기관이 전문인력을 신속히 양성할 수 있도록 지원해야 한다"고 말했다.

강 시장은 "광주시는 국가AI데이터센터를 중심으로 산업 생태계를 구축해 왔다"며 "국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 설립으로 국산 AI반도체 시장의 리더보드 역할을 맡겠다"고 강조했다.

광주시는 에이직랜드·에임퓨처·퓨리오사AI·리벨리온 등 25개 팹리스 기업과 협약을 맺고 200억원 규모의 1단계 실증사업(2023~2024년)을 추진해 국산 NPU를 상용화했다. 올해부터는 400억원 규모의 2단계 고도화 사업(2025~2027년)에 6개 기업이 참여 중이다.

강 시장은 이날 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관에게 광주 설립안을 공식 제안했다. 이어 ▲국가AI연구소 광주 설립 ▲AI+모빌리티 신도시 조성 ▲메가샌드박스형 국가AI집적단지 지정 등 'AI 실증도시 광주' 4대 전략을 제시했다.

강 시장은 "국가AI연구소 설립을 통해 우수인력을 유치하고 AI 응용기술 개발과 사업화를 통해 청년 일자리를 창출해야 한다"고 밝혔다. 또 "이재명 대통령의 국정과제인 AI+모빌리티 신도시 사업은 광주에 실증을 집중할 필요가 있다"며 "첨단 3지구를 'AI 기본법'에 따른 국가AI집적단지로 지정해 정부 지원을 확보해야 한다"고 말했다.





강 시장은 "첨단3지구와 AI모빌리티 신도시 일원을 메가샌드박스로 지정해 규제 없는 AI 실증도시를 만들겠다"며 "광주가 국가AI컴퓨팅센터 유치는 놓쳤지만, 이재명 정부와 함께 대한민국 AI 3강 도약을 이끌겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

