강기정 “국가 NPU전용 컴퓨팅센터, 광주에 설립해야”

AI 실증도시 전략 제시
“국산 AI반도체 중심도시로”
강기정 광주시장은 5일 서울 신라호텔에서 열린 '2025 서울미래컨퍼런스-AX 시티와 6G, 한국형 미래도시 포럼'에서 'AI 실증도시 광주' 전략을 발표하며, '국가 NPU(AI반도체) 전용 컴퓨팅센터' 설립을 정부에 공식 제안했다.
강 시장은 "국산 AI반도체 생태계 조성과 대한민국 AI 3강 도약을 위해 국가 NPU 전용 컴퓨팅센터가 필요하다"며 "기업이 국산 AI반도체 양산체계를 완성하고 대학·연구기관이 전문인력을 신속히 양성할 수 있도록 지원해야 한다"고 말했다.
강 시장은 "광주시는 국가AI데이터센터를 중심으로 산업 생태계를 구축해 왔다"며 "국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 설립으로 국산 AI반도체 시장의 리더보드 역할을 맡겠다"고 강조했다.
광주시는 에이직랜드·에임퓨처·퓨리오사AI·리벨리온 등 25개 팹리스 기업과 협약을 맺고 200억원 규모의 1단계 실증사업(2023~2024년)을 추진해 국산 NPU를 상용화했다. 올해부터는 400억원 규모의 2단계 고도화 사업(2025~2027년)에 6개 기업이 참여 중이다.
강 시장은 이날 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관에게 광주 설립안을 공식 제안했다. 이어 ▲국가AI연구소 광주 설립 ▲AI+모빌리티 신도시 조성 ▲메가샌드박스형 국가AI집적단지 지정 등 'AI 실증도시 광주' 4대 전략을 제시했다.
강 시장은 "국가AI연구소 설립을 통해 우수인력을 유치하고 AI 응용기술 개발과 사업화를 통해 청년 일자리를 창출해야 한다"고 밝혔다. 또 "이재명 대통령의 국정과제인 AI+모빌리티 신도시 사업은 광주에 실증을 집중할 필요가 있다"며 "첨단 3지구를 'AI 기본법'에 따른 국가AI집적단지로 지정해 정부 지원을 확보해야 한다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
강 시장은 "첨단3지구와 AI모빌리티 신도시 일원을 메가샌드박스로 지정해 규제 없는 AI 실증도시를 만들겠다"며 "광주가 국가AI컴퓨팅센터 유치는 놓쳤지만, 이재명 정부와 함께 대한민국 AI 3강 도약을 이끌겠다"고 밝혔다.
호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>