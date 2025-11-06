네이버도 오프라인 시장 진출…토스 수성에 전력· 카카오는 거리두기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오프라인 단말기 '커넥트' 11월 중 출시

3년 전 진출해 시장 선점한 토스 추격

카카오는 리스크 우려에 신중 행보

빅테크 '오프라인 금융' 경쟁 치열해질듯

네이버페이가 오프라인 결제 단말기 '커넥트'를 이달 중 출시한다. 3년 전 먼저 시장에 진출해 오프라인 단말기 시장을 선점한 토스와의 정면 대결이 예상된다. 경쟁사 카카오페이는 오프라인 단말기 사업의 수익성이 크지 않다며 거리를 두고 있지만 빅테크(거대 정보기술 기업) 간 오프라인 금융 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.

박상진 네이버페이 대표이사. 네이버페이

6일 금융권에 따르면 네이버페이는 지난 9월 베타 서비스를 시작한 커넥트를 이달 중 출시할 예정이다. 커넥트는 안면인식 결제 '페이스사인'과 삼성페이 같은 간편결제, QR 코드, 근거리 무선통신(NFC) 등 기능을 제공한다.

오프라인 단말기 시장은 2022년 먼저 진출한 토스가 선점한 상황이다. 지난 9월 말 기준 가맹점 수 20만곳(설치 단말기 수 약 20만대)을 돌파했다. 2023년 말 1만9000곳, 지난해 말 8만5000곳, 지난 9월 말 20만곳으로 늘어났다. 내년까지 100만곳 확보가 목표다. 지난달 말 신세계면세점과 간편결제 업무협약을 맺는 등 대형 기업 및 프랜차이즈와 손잡는 방식으로 시장지배력을 확대하고 있다.

주목할 점은 네이버의 오프라인 단말기 사업 모델이 토스와 거의 유사하다는 것이다. 가맹점주를 위한 마케팅 도구 제공, 매출 증대를 위한 결제 데이터 분석 지원 등 핵심 전략과 슬로건이 비슷하다. 또한 안면인식 결제 페이스사인(네이버)과 페이스페이(토스)를 연계하는 방식도 마찬가지다. 전략이 비슷한 만큼, 향후 제휴처 확보와 마케팅 역량에서 승부가 갈릴 것이란 분석이 나온다.

네이버로서는 토스를 추격하기 위해 단순히 단말기 설치 대수를 늘리는 데 그치지 않고 대형 오프라인 기업 및 프랜차이즈와의 제휴를 얼마나 빠르게 확대하느냐가 관건이다. 이향철 네이버페이 페이서비스 책임리더는 "커넥트를 사용하는 가맹점주가 고객의 재방문을 유도할 수 있도록 서비스를 고도화하겠다"고 말했다.

이승건 비바리퍼블리카 리더. 비바리퍼블리카

부가통신사업자(VAN), 판매관리시스템 단말기(POS) 기업과의 협업도 변수로 작용할 것으로 보인다. 토스플레이스와 자회사 아이샵케어는 지난달 14일 국내 1위 신용카드 VAN사 한국정보통신으로부터 특허권 침해금지 관련 가처분 소송을 당했다. 한국정보통신은 서울중앙지법에 소를 제기했다. 이러한 상황을 의식한 카카오페이는 지난 4일 열린 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "(경쟁사 전략을 그대로 따라갈 경우) VAN·POS사와 협력이 아닌 경쟁 관계를 구축하게 되는 리스크가 있다"고 선을 그었다.

토스와 네이버는 모두 "카카오와는 전략적 방향이 다르다"며 오프라인 단말기 1위 사업자가 되기 위해 역량을 집중하겠다고 강조했다.

특히 이승건 비바리퍼블리카(토스플레이스 모회사) 리더는 "올해는 오프라인 금융에서 1위를 차지하는 것이 토스 커뮤니티(그룹) 전체 사업의 최우선 과제"라며 구성원들을 독려하고 있는 것으로 전해졌다. 최재호 토스플레이스 대표 역시 내년 가맹점 100만 곳 확보를 목표로 사활을 걸고 있다.





이승건 리더는 지난 2월 말 열린 토스 앱 출시 10주년 기자간담회에서 "금융 슈퍼앱을 넘어 '일상의 슈퍼앱'으로 진화하는 것이 목표"라며 "오프라인 단말기와 페이스페이 사업을 통해 지갑 없이도 결제 가능한 시대를 앞당기겠다"고 밝혔다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

