펄떡이는 활어 거품 가득한 통에 '풍덩'…中 수산시장 모습에 '화들짝'

"인체 유해성 여부는 불분명"

"특정 마취제 사용 허가 여부, 잔류 허용 기준 등 규정 없어"

중국 수산물 도매시장에서 활어를 마취제 통에 놓는 모습이 공개돼 논란이다.

중국 홍성신문은 5일 "한 수산시장에서 팔딱거리는 생선을 거품 가득한 통에 넣는 모습이 공개돼 논란"이라면서 "마취된 생선의 인체 유해성 여부는 '불분명'하다"고 보도했다.

상인이 마취제를 푼 물통에 활어를 넣는 모습. 웨이보.

공개된 영상 속에는 팔딱거리는 생선이 거품 가득한 통에 넣자마자 잠잠해 지는 모습이 담겼다. 게시자는 "생선이 죽은 게 아니라 마취된 상태"라면서 "운송 중 생선의 스트레스를 줄여 폐사율을 막기 위한 것"이라고 설명했다.

보도에 따르면 생선 마취제는 중국 온라인상에서 손쉽게 구할 수 있다. 업자들은 순수 천연원료로 만들어 독성 및 부작용이 없으며 잔류 약물이 검출되지 않는다고 입 모은다. 운송 도중 생선 비늘의 손상을 막고 스트레스를 완화하는 작용만 한다고 주장한다. 2ℓ 물에 마취제 5㎖를 희석한 후 1~2시간 이내로 마취해야 한다면서 장거리 운송 시 생선이 기절할 수 있다고도 전했다.

홍성신문은 "수산물 도매시장을 조사한 결과 상인들은 마취된 생선을 새 물에 넣어 약물 냄새를 제거하고 생선을 깨우는 작업을 한다"면서 인체에 무해한지에 관한 질문에 대해서는 정확히 알지 못했다고 설명했다.

이어 "당국은 어업용 마취제 안전성 규정에 있어 사용법에 대한 문건은 발표했지만, 특정 마취제 사용 허가 여부나, 잔류 허용 기준 등에서는 명확히 규정해 놓지 않았다"고 꼬집었다.

또 농업농촌부 어업 양식 부서 관계자의 말을 인용해 "어업용 마취제로 주로 쓰이는 정향유는 식품 합성 향료로는 허용되지만, 식용 수산물 마취제로는 아직 허용되지 않았다"고 전했다.





탕바오구이 광둥 해양대학의 교수는 "운송 때 폐사율을 막을 수 있다는 점 때문에 상인들 사용을 막을 수는 없을 것으로 보인다"면서 "과학적 데이터를 통해 잔류, 인체에 어떤 영향을 끼치는 등에 대한 연구를 진행하고 관련된 규정을 마련해야 한다"고 강조했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr

