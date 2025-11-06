코트라, 베트남과 조선·해양 협력 확대 물꼬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국해양대와 '베트남 조선·해양 상담설명회

국내 유망 조선·해양기업 30개사 참여

제품·기술력에 베트남 매료

베트남, 19조원 해양 인프라 투자 계획

對베트남 선박 수출은 3년새 2배 증가

LNG·항만·플랜트 프로젝트 참여 방안 협의

대한무역투자진흥공사(코트라)는 국립한국해양대와 함께 지난 5일부터 6일까지 베트남 호치민에서 '2025 한-베 오프쇼어 테크 커넥트'를 열었다고 이날 밝혔다.

코트라 본사 전경. 코트라

이번 행사는 우리 기업의 베트남 시장 진출 및 양국의 조선·해양 협력 수요를 발굴하기 위해 마련됐다. 베트남 전역에서 조선·해양 분야 공공 발주처, 바이어 및 유관기관 100여개사와 우리 조선·해양 관련 기업 30여개사가 참여해 협력 확대 방안을 논의했다.

베트남 정부는 오는 2030년까지 해양산업을 발전시키겠단 목표로, 올해 전국 항구, 항만, 선착장 및 수역 개발에 대한 세부 계획을 발표했다. 이에 따라 향후 5년간 베트남은 전국 해상 및 항만 인프라 확충에 351조5000억동(약 138억7000만달러)을 투자할 계획이다.

해양산업 육성을 위해 우리나라의 우수한 조선·해양 기술과 경험도 활발히 도입하려 하고 있다. 지난 8월 또 럼 당서기장 방한을 계기로 양국 간 경제협력이 강화되고 있는 상황에서 HD한국조선해양은 베트남 최대 국영 해운사인 '베트남 해양공사'와 '포괄적 조선 협력 업무협약'을 맺었다. 향후 베트남 조선업 발전 촉진, 베트남 해양 공사의 선대 확충 및 현대화, 기술 이전 및 인력 양성 분야에서 협력하기로 했다.

베트남으로의 우리 선박류 수출도 증가하고 있다. 베트남 기획투자부에 따르면 한국의 대(對)베트남 선박류 수출은 2024년 1억1700만달러로, 전년 대비 30%, 2021년 대비 두배 이상 증가하며 협력 확대에 대한 기대감을 높이고 있다.

이번 행사 중 진행된 한-베트남 조선·해양 협력 포럼, 베트남 해양 프로젝트 및 구매정책 설명회, 조선·해양 비즈니스 일대일 상담회에서 우리 기업들은 우수한 제품과 기술력을 베트남 바이어에 소개하며 수출 기회를 모색했다. 양측 참석자들은 조선·해양산업 정책과 협력 방향에 더해 LNG·해상풍력·물류·항만·해양플랜트 등 분야별 협력 방안도 논의했다. 베트남 정부는 남부 주요 3개 항구(껀저 환적항, 롱안 국제항, 푸미 항구) 개발 등 인프라 프로젝트 정보도 공유해 우리 참석자들의 눈길을 끌었다.





구본경 코트라 동남아대양주지역본부장은 "베트남의 긴 해안선을 보유한 특성과 정부의 해양산업 육성 계획이 우리 조선·해양 기업에 새로운 기회가 될 수 있다"며 "최근 양국의 비즈니스 협력 확대 움직임이 조선·해양 분야에도 확산되고 시장 다변화에 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

