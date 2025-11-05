서울경찰청-교보생명, 실종예방 사전등록 활성화 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울경찰청과 교보생명보험이 아동·치매환자 실종예방과 사회적 안전망을 강화하기 위해 손을 잡았다.

5일 열린 '실종예방 사전등록 활성화를 위한 업무협약식'에서 박정보 서울경찰청장(오른쪽 세번째)이 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 서울경찰청

양 기관은 5일 오후 2시 서울경찰청 무궁화회의실에서 '실종예방 사전등록 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 실종예방 사전등록제의 인식 제고와 참여 확산을 위한 민·경 협력 모델을 구축한다는 취지다.

어린이보험 및 치매보험 가입자가 실종예방 사전등록을 인증할 경우, 보험료를 최대 1.5%까지 할인해주는 것이 주요 협약 내용이다. 실종예방 사전등록은 아동이나 치매환자의 지문, 사진, 보호자 연락처 등을 경찰에 미리 등록해두는 제도다. 실종 시 신속한 발견과 가족 인계를 돕기 위해 구축됐다.

서울 지역 실종예방 사전등록률은 현재 전체 대상자의 약 65.7%로 매년 상승세다. 경찰 관계자는 "사전등록은 단순한 선택이 아니라 사회적 약자를 보호하기 위한 필수 과제"라며 "경찰뿐 아니라 민간기업 등 각계각층의 자발적인 참여가 필요하다"고 강조했다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 전국 단위 홍보 캠페인도 전개할 예정이다.





박정보 서울경찰청장은 "서울경찰이 지향하는 정성치안은 불안해하는 시민의 마음을 다독이고 상처받은 이들의 아픔을 공감하며 손을 내미는 따뜻한 치안"이라며 "교보생명보험과 서울경찰청 협력을 통해 사회적 약자를 촘촘하게 보호하는 안전망을 구축하겠다"고 말했다.





