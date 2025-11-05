SH·우리은행, 400억원 규모 '상생펀드' 조성…"협력업체 금융 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

왼쪽부터 정진완 우리은행장과 황상하 서울주택도시개발공사(SH) 사장이 4일 상생펀드 조성 협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. SH

AD

서울주택도시개발공사(SH)는 우리은행과 건설업 위축으로 어려움을 겪는 협력업체들의 금융 지원을 위해 400억원 규모의 '상생펀드' 조성 협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

상생펀드는 SH가 보유한 유휴자금 운용으로 발생하는 이자수익을 재원으로 한다. 협력업체 대상 저금리 대출 상품을 마련하고, 우리은행이 추가 금리 감면을 적용하는 방식이다. 협력업체의 자금 조달 금리를 낮춰 경영 안정화에 실질적 도움을 주는 것이 목적이다.

SH는 상생펀드 조성을 위해 200억원을 우리은행에 예탁하고, 발생 이자수익을 대출금리 감면 재원으로 쓴다. 우리은행은 여기에 추가 금리 인하를 더해 총 400억원 규모의 대출을 실행한다.

금리 지원 폭은 총 1.48%포인트로, 협력업체는 SH 정기예금 수취 금리 1.28%포인트만큼을 감면받고, 여기에 우리은행의 0.2%포인트 추가 감면이 적용된다.

대상은 신청일 기준 계약 금액 1000만원 이상인 공사 협력업체며, 1년 만기로 기업당 1000만 원~5억원까지 대출 가능하다.

SH는 상생펀드를 이달 중 조성해 오는 18일부터 내년 10월31일까지 약 1년간 운영할 계획이다. 협력사를 대상으로 사업을 적극 홍보하는 한편, 대출 현황 모니터링·만족도 조사 등을 통해 사업을 지속 개선해 효과성을 높인다는 방침이다.





AD

황상하 SH 사장은 "상생펀드는 협력업체의 금융 부담을 실질적으로 낮춰 지역경제와 산업 생태계 회복에 기여하는 중요한 모델"이라며 "앞으로도 다양한 상생 프로그램으로 협력사와 함께 지속 성장하는 공기업이 되겠다"고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>