벤처기업협회, 제6회 임팩트스타 데모데이 개최

소셜벤처 스타트업 지원

벤처기업협회가 5일 서울 강남구 아이티스퀘어에서 '제6회 임팩트스타 데모데이'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 중소벤처기업부와 창업진흥원이 지원하는 '2025년 예비창업패키지 특화분야 소셜벤처' 사업의 일환으로, 협회가 발굴·육성한 소셜벤처를 소개하고 투자자 및 액셀러레이터(AC) 등 창업지원 관계자와의 네트워킹을 통해 투자유치 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

현장에는 소셜벤처 10개사, 액셀러레이터(AC)·벤처캐피털(VC) 등 투자기관 관계자와 창업지원기관 등 약 80여명의 주요 업계 관계자들이 참석했다.

이날 참가 기업들은 각자의 비즈니스 아이템과 성장비전, 기술 기반 사회문제 해결 모델을 선보였다. 특히 환경·교육·고령사회·지역경제 등 다양한 분야에서 혁신적 해법을 제시하며 현장에 참석한 투자자와 업계 관계자들의 높은 관심을 받았다.





협회 관계자는 "최근 벤처스타트업 투자환경이 쉽지 않은 상황이지만 사회문제를 해결하고 지속가능한 비즈니스를 만들고자 하는 소셜벤처의 도전은 계속되고 있다"며 "협회가 다양한 지원을 강화하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

