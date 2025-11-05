국방정보본부 "北, 단기간 내 핵실험 가능…핵 2차타격 능력 전력화"

풍계리 3번 갱도 이용해 핵실험 가능

개량형 R급 잠수함 전력화 준비

극초음속 순항미사일 개발 집중

국방정보본부는 5일 북한이 단기간 내 핵실험에 들어갈 수 있다고 국회에 보고했다. 북한은 핵 보복공격을 당한 뒤 반격할 수 있도록 전력을 보유하려 한다는 내용도 함께 보고됐다.

국방정보본부는 이날 비공개로 진행된 국회 정보위원회 국정감사에서 "김정은 북한 국무위원장이 결심한다면 아주 짧은 시간 내 풍계리 3번 갱도를 이용해 핵실험이 가능한 상황"이라고 밝혔다. 정보위 더불어민주당 간사인 박선원 의원과 국민의힘 간사인 이성권 의원은 브리핑을 통해 "북한은 핵 능력 고도화와 확장을 지속하고 있으며, 핵 무력 보유와 발전을 2023년 9월 헌법에 명문화하고 지속 시위하며 국제사회에 북한의 핵 능력을 암묵적으로 용인하도록 노력하고 있다"며 "영변 등 우라늄 농축 능력을 확장해 핵 물질을 확보하고자 노력하며 다중·다수 핵탄두를 생산하기 위한 기반을 구축했다"고 보고 내용을 전했다.

북한은 미사일 등의 고도화에도 공을 들인 것으로 보고됐다. 핵 공격 후 보복 공격을 당하면 다시 반격할 수 있는 '2격 능력'에 공을 들이고 있다는 것이다.

연합뉴스

국방정보본부는 "북한은 핵 2격 능력 확보를 위해 개량형 R급 잠수함 전력화를 준비하며, 핵잠수함 건조 등 은밀한 수중 발사 플랫폼을 개발 중에 있다"며 "군사정찰위성은 기존 위성 대비 해상도가 더 높은 정찰위성을 확보하기 위해 러시아 기술 지원 하에 추가 발사를 준비하는 동향을 보인다"고 보고했다.





아울러 "여러 종류의 미사일과 군사정찰위성 개발에도 주력하고 있다"며 "장거리 미사일의 경우 고체 추진 크루즈 미사일과 단거리탄도미사일(SRBM) 4종, 600㎜ 방사포를 곧 작전 배치할 것으로 보인다"고 했다. 이어 "중거리미사일은 우리 방어체계를 회피하기 위해 극초음속 순항미사일 개발에 집중하고 있으며, 대륙간탄도미사일(ICBM)은 미국 본토에 도달할 수 있는 1만3000㎞ 이상 비행 능력을 확보한 것으로 평가된다"고 전했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

