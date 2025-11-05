"75년 안보 희생 대가가 '내 집 출입 제한'이라니" 동두천시의회, 반발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동두천시의회, 캠프 케이시 주민 출입 거부 논란

주한미군 '걸산동 주민 통행 제한' 규탄 성명

"한미동맹 정신 정면 배치" 강력 규탄

경기 동두천시의회(의장 김승호)는 5일 주한미군 용산-케이시 기지사령부의 걸산동 신규 전입 주민에 대한 부대 출입증 발급 거부 사태와 관련 "주민 통행권 보장 없이는 한미동맹도 없다"라는 제목의 강력한 규탄 성명을 발표했다.

경기 동두천시의회가 5일 주한미군 용산-케이시 기지사령부의 걸산동 신규 전입 주민에 대한 부대 출입증 발급 거부 사태와 관련 "주민 통행권 보장 없이는 한미동맹도 없다"라는 제목의 강력한 규탄 성명을 발표하고 있다. 동두천시의회 제공

AD

시의회에 따르면, 해당 지역 주민들은 주거지로 이동하기 위해 미군 기지(캠프 케이시) 내부를 통과해야 하는 특수한 생활 여건에 놓여 있음에도, 최근 기지사령부가 신규 전입 주민들의 출입증 발급을 거부함에 따라 일상적 통행이 불가능해졌거나 장거리 우회가 불가피한 상황이다.

시의회는 성명에서 "용산-케이시 기지사령부의 부대 출입증 발급 거부는 지극히 비상식적이고 비인도적인 처사로, 동맹으로서의 정서와 상식에 정면으로 어긋난다"고 밝혔다.

특히 시의회는 "75년간 크고 작은 손실과 제약을 감내하며 주한미군과 함께 살아온 대가가, 자기 집 출입마저 제 뜻대로 못 하고 먼 길을 돌아가는 것이라니, 이게 정녕 혈맹이 할 짓인가"라며 강한 분노를 표출했다.

시의회는, 부대 출입증을 발급받더라도 캠프 케이시 통과 시마다 신원 확인 절차를 거치게 되어 있어, 철저한 사전 신원조회만 거친다면 군사적 보안에는 전혀 지장이 없다고 지적했다. 그럼에도 불구하고 동두천 시민의 당연한 통행권을 침해하는 것은 1953년 한미상호방위조약 이래 73년째 이어온 한미 혈맹 관계에 걸림돌을 놓는 행위라고 규탄했다.

이번 성명은 최근 APEC 정상회의에 참석한 트럼프 미국 대통령 방한을 계기로 한미동맹이 더욱 공고해지는 시점에서 나와 더욱 주목된다. 시의회는 "한미 간 상호 이해와 존중이 근래 가장 긴밀한 상태"라면서도 "용산-케이시 기지사령부가 이토록 훈훈한 한미 상호 우호와 신뢰에 얼음물을 끼얹고 있다"고 비판했다.

시의회는 성명을 통해 ▲주한미군의 걸산동 신규 전입 주민에 대한 부대 출입증 즉각 발급 ▲헌법이 보장하는 동두천 시민 기본권 보호를 위한 정부의 즉각 행동 ▲미군 주둔으로 인한 시민 불편과 권리 제한에 대한 실질적 보호·보상 조치 마련 및 70년 안보 희생에 상응하는 보상 즉각 시행 등을 강력히 촉구했다.





AD

동두천시의회 관계자는 "주한미군의 중요성과 귀중한 역할을 부정하지 않기에 75년간 함께해왔지만, 시민의 기본적 통행권마저 보장받지 못하는 현실은 결코 받아들일 수 없다"며 "정부와 주한미군 측의 즉각적인 출입증 발급을 기대한다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>