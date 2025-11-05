노란색 미니 스파이더맨?…태국서 포착된 거미에 "무섭지만 신기해"

복부 무늬 마치 사람 얼굴처럼 보여

일부 거미 종, 주변 환경 맞춰 몸색깔 바꿔

태국서 사람 얼굴처럼 보이는 무늬를 가진 거미 사진이 포착돼 화제다. 3일(현지시간) 태국 매체 방콕포스트 등 외신은 야소톤주의 한 소셜미디어 이용자 그룹인 '이게 뭐야(What Is This?)'에 특이한 거미 사진을 올린 것이 큰 인기를 다고 보도했다. 특히, 누리꾼이 공유한 사진에서 거미의 복부 무늬가 마치 사람의 얼굴처럼 보여 관심이 집중됐다. 일부는 "무섭지만 신기하다"는 반응을, 다른 이들은 "자연이 만든 예술 작품 같다"고 댓글을 남겼다.

태국에서 복부 부분이 사람 얼굴처럼 보이는 한 거미가 발견돼 화제다. 페이스북 갈무리

전문가들과 일부 이용자들은 이 거미가 '게거미(Thomisidae)'과에 속하는 종이라고 설명했다. 게거미는 옆이나 뒤로 움직이는 독특한 행동이 게(crab)를 닮아 붙은 이름으로, 꽃이나 잎 사이에 숨어 곤충을 덮치는 매복형 포식자다. 사진 속 개체는 게거미 과에서도 '미수메니니(Misumenini)' 족으로 추정된다. 이들은 노란색이나 흰색 등 밝은색을 띤다.





일부 종은 주변 환경에 맞춰 몸 색을 바꾸는 위장 능력을 지니고 있다. 다만 인간과 거미, 그리고 먹잇감 곤충이 인식하는 색 스펙트럼은 서로 달라 위장 효과는 보는 이에 따라 다르게 보일 수 있다. 전문가들은 "이 거미는 인간에게 전혀 해롭지 않다"면서 "불필요하게 건드리거나 위협하지 않는 것이 좋다"고 조언했다. 게거미는 전 세계적으로 널리 분포하며, 우리나라에서도 약 42종이 서식하는 것으로 알려져 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

