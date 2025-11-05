"교통약자 이동 편의 증진" … 고성군, 전기 저상버스 시승 행사 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 고성군은 고성여객터미널에서 '전기 저상버스 시승 행사'를 열었다.

이상근 고성군수가 전기 저상버스를 시승하면서 군민의 이야기를 듣고 있다.

AD

지난 4일 열린 이번 행사는 친환경 대중교통수단 보급 확대와 교통약자 이동 편의 증진을 위해 마련되었으며, 이상근 고성군수를 비롯한 관계 공무원, 버스운수사, 지역 주민 등이 참석한 가운데 열렸다.

행사는 전기 저상버스 도입의 취지와 필요성에 관한 설명으로 참석자들이 직접 저상버스를 체험하는 순서로 진행됐다. 이번에 도입된 버스는 출입구가 낮아 휠체어나 유모차 등 교통약자도 안전하고 편리하게 승하차할 수 있다는 점이 주요 특징이다.

이상근 군수는 현장에서 전기 저상버스를 시승하면서 "오늘 시승을 통해 전기 저상버스의 쾌적한 승차감과 저소음, 저진동의 친환경적 특성을 직접 확인할 수 있었다"면서 "앞으로 고성군의 대중교통이 한층 더 안전하고 편리해질 수 있도록, 친환경 교통수단의 도입과 확대에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





AD

고성군은 향후 지역 내 주요 노선을 중심으로 전기 저상버스를 단계적으로 도입할 계획이다. 이에 따라 도심 내 미세먼지 저감과 온실가스 절감, 교통약자 이동권 확대 등 다양한 효과가 기대된다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>